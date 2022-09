L’iPhone 14 è più facile da riparare rispetto agli iPhone 14 Pro, in quanto è dotato di un pannello posteriore rimovibile. Un utente ha modificato un iPhone 14 sostituendo il pannello posteriore in vetro originale con uno trasparente che rivela vari componenti interni dello smartphone. Vediamo come si presenta.

Ecco iPhone 14 con un pannello posteriore trasparente

Il vetro posteriore trasparente rivela la batteria, la bobina di ricarica wireless, la scheda logica, il Taptic Engine, il lato interno del connettore Lightning e altro ancora dell’iPhone 14 e anche un alloggiamento della fotocamera posteriore personalizzato con una finitura satinata, come si può vedere nella foto sottostante emersa su Twitter.

Questo iPhone 14 modificato potrebbe spingere i produttori di accessori a portare sul mercato varie tipologie di pannelli posteriori in vetro colorati e trasparenti per consentire un minimo di modding sui nuovi smartphone Apple, come accadde a suo tempo per iPhone 4 e iPhone 4S.

Tuttavia Apple richiede di completare la “Configurazione del sistema” dopo aver sostituito il vetro posteriore sugli iPhone 14, anche se non è ancora chiaro il motivo e tantomeno cosa potrebbe succedere se questa procedura non venisse ultimata.

In questo caso potrebbe comparire un semplice avviso di parte non originale in iOS, tuttavia la modifica potrebbe influenzare in qualche modo la ricarica wireless.

