Kingston continua ad ampliare la sua offerta di RAM ad altre prestazioni e dopo le FURY Renegade DDR5 RGB e le FURY DDR5 certificate AMD EXPO, ora l’azienda aggiunge anche le memorie FURY Beast DDR4 RGB Special Edition con velocità di 3200 e 3600 MT/s.

I moduli Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition si distinguono per il dissipatore di calore bianco con illuminazione RGB che dona alla build un look unico.

Le nuove memorie sono dotate di una tecnologia di sincronizzazione a infrarossi brevettata Kingston FURY e sono certificate Intel XMP, oltre che pronte per la piattaforma AMD Ryzen.

Le RAM mettono a disposizione opzioni di temporizzazione, velocità e tensioni avanzate pre-ottimizzate per l’overclocking con la semplice selezione di uno dei profili integrati.

Specifiche tecniche delle RAM Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition

Dissipatore di calore bianco unico con illuminazione RGB sorprendente

Tecnologia di sincronizzazione a infrarossi Kingston FURY brevettata

Certificazione Intel XMP

AMD Ryzen ready

Capacità: moduli singoli da 8 GB, 16 GB – kit 2 moduli da 16 GB, 32 GB

Velocità: 3200MT/s, 3600MT/s

Latenze: CL16, CL17, CL18

Voltaggio: 1.35V

Temperatura di esercizio: 0°C-70°C

Dimensioni: 133.35 mm x 45.8 mm x 8.1 mm

Disponibilità e prezzi delle RAM Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition

Le memorie Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition sono disponibili in moduli singoli da 8 GB e 16 GB e in kit da 16 GB e 32 GB presso tutti i distributori e i rivenditori autorizzati Kingston. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Web Kingston.com, oppure il negozio Kingston presente su Amazon.

