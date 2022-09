Kingston FURY, la divisione gaming di Kingston, annuncia oggi i nuovi moduli RAM DDR5 certificati AMD EXPO che si aggiungono alla linea di memorie della gamma Kingston FURY Beast dedicata a videogiocatori e appassionati.

La gamma Kingston FURY si arricchisce con i moduli RAM DDR5 certificati AMD EXPO

I nuovi moduli e kit specifici per l’overclocking sono dotati di due profili tarati in fabbrica, più un profilo personalizzabile dall’utente e sono ottimizzati per l’imminente piattaforma AM5 di AMD grazie al profilo AMD Extended Per Overclocking che massimizza le prestazioni mantenendo al contempo stabilità e affidabilità.

La linea Kingston FURY Beast offre velocità fino a 6000 MT/s e sfoggia un design che non passa inosservato, oltre a un dissipatore di calore dal profilo basso e compatto.

Le memorie Kingston FURY Beast DDR5 certificate AMD EXPO e Kingston FURY Beast DDR5 RGB sono ora disponibili in moduli singoli da 16 GB e in kit da due moduli da 32 GB.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Web Kingston.com, oppure il negozio Kingston presente su Amazon.

