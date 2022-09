C’era una volta il GameBoy di Nintendo, con i suoi giochi semplici dal punto di vista grafico ma intriganti in quanto a gameplay. Se le moderne console non vi soddisfano, e siete dei cultori del retro gaming, non potete lasciarvi sfuggire la nuova console portatile Powkiddy RGB20S in offerta oggi su Cafago.

Retrogaming ovunque

Il noto store online, che spedisce senza costi aggiuntivi anche nel nostro Paese, permette infatti di acquistare la console Powkiddy RGB20S a un prezzo particolarmente interessante, di poco superiore agli 80 euro. Disponibile nelle colorazioni gialla e bianca, la console ricorda vagamente nelle forme un GameBoy Color, anche se lo schermo da 3,5 pollici di tipo IPS è di qualità nettamente superiore, a partire dalla risoluzione di 640 x 480 pixel.

La console utilizza una CPU RK3326 quad core a 1,5 GHz, affiancata da 1 GB di RAM, con due slot per la memoria interna. In dotazione troviamo una microSD da 16 GB contenente il sistema operativo basato su Linux e una da 64 GB nella quale trovate già oltre 1.500 giochi per iniziare subito a divertirvi.

Sono presenti uno speaker da 2 watt, il collegamento WiFi per sfide multiplayer e una batteria da 3.500 mAh che garantisce almeno 8 ore di utilizzo, con un tempo di ricarica di circa 2 ore grazie alla porta USB Type-C. A disposizione dell’utente anche un connettore da 3,5 millimetri per collegare le classiche cuffie a filo e non disturbare nessuno.

Molto ricca la dotazione di pulsanti, a partire dai quattro tasti dorsali per i giochi in prima persona ma anche per quelli di guida. Nella parte frontale invece troviamo due stick analogici, il classico D-Pad e 7 diversi pulsanti per un’esperienza di gioco davvero completa.

Potete acquistare Powkiddy RGB20S su Cafago a 84,69 euro, cifra che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali e tasse che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista Powkiddy RGB20S

Informazione Pubblicitaria