La gamma di OnePlus si prepara a registrare l’arrivo di un’ulteriore novità, uno smartwatch firmato OnePlus Nord, il sub-brand di casa OnePlus, apprezzatissimo per i suoi smartphone oltre che per accessori dall’ottimo rapporto qualità/prezzo come le OnePlus Nord Buds svelate alcuni mesi fa. La prossima novità della serie Nord è, quindi, rappresentata da uno smartwatch e la conferma non arriva da leak o indiscrezioni. OnePlus, infatti, ha anticipato il debutto del nuovo dispositivo con un teaser ufficiale. Ecco i primi dettagli:

OnePlus si prepara a lanciare uno smartwatch Nord

Il nuovo progetto di casa OnePlus dovrebbe chiamarsi, semplicemente, Nord Watch. Dal teaser appare evidente la presenza di un display squadrato, a differenza dell’OnePlus Watch che ha display circolare, mentre sul bordo laterale della scocca c’è un tasto che richiama il design di una corona. Dal teaser, il nuovo smartwatch dovrebbe presentare un semplice cinturino in silicone ma è chiaro che potrebbe esserci ampio spazio per la personalizzazione in questo caso.

Restano ancora molti dubbi sulle effettive specifiche tecniche del nuovo Nord Watch di casa OnePlus. Il progetto, infatti, potrebbe essere più vicino ad una smartband che ad uno smartwatch completo, con una serie di rinunce lato hardware necessarie a trovare il giusto compromesso tra le prestazioni e il prezzo. Di certo, come per tutti i prodotti del brand Nord, anche se si dovesse trattare di una smartband con un design da smartwatch, il nuovo progetto anticipato dal teaser ufficiale di OnePlus allegato qui di seguito tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio significativo sul mercato.

Ecco il primo teaser ufficiale del nuovo Nord Watch:

Ricordiamo che un paio di settimane fa un leak ci ha già anticipato l’esistenza del progetto. In particolare, tale leak ci ha mostrato anche un primo render del nuovo smartwatch di casa OnePlus che oggi trova conferma dal teaser appena diffuso dall’azienda. Il nuovo dispositivo del brand Nord dovrebbe effettivamente avere il design riportato nel render non ufficiale allegato qui di seguito. Sarà necessario, in ogni caso, attendere una conferma da parte dell’azienda per saperne di più sulla questione.

Quando arriverà il nuovo Nord Watch?

Da notare che, almeno per il momento, OnePlus non ha rivelato dettagli precisi in merito alle tempistiche di lancio del nuovo Nord Watch. Le prime indicazioni ci anticipano un possibile lancio tra la fine del mese di settembre e l’inizio del mese di ottobre. La scelta di rilasciare un teaser ufficiale, infatti, ci conferma che il progetto è molto vicino al suo debutto ufficiale. Sarà, quindi, una questione di giorni o al massimo settimane prima di saperne di più.

È bene specificare, in ogni caso, che il nuovo Nord Watch potrebbe non arrivare subito in Europa. Già in passato, infatti, OnePlus ha adottato politiche “regionali” per il rinnovo della sua gamma, preferendo in molti casi concentrare gli investimenti in alcuni Paesi invece che adottare un approccio più globale per il lancio di nuovi prodotti. Il Nord Watch, anche considerando il grande successo ottenuto dagli altri prodotti OnePlus Nord, è sicuramente un’interessantissima novità della gamma. Staremo a vedere quali saranno le scelte dell’azienda in tal senso.

Leggi anche: Recensione OnePlus Buds Pro: queste sono le cuffie di punta dell’azienda

In copertina OnePlus Watch