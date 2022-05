OnePlus rinnova la sua gamma di cuffie TWS con il lancio in Italia delle nuove OnePlus Nord Buds. Si tratta di una nuova soluzione con cui OnePlus punta a portare anche nel settore dei wearable la convenienza del brand Nord, molto popolare tra gli smartphone grazie a diversi modelli di successo a cui si sono affiancati i nuovi OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite. Ecco tutti i dettagli sulle nuove OnePlus Nord Buds:

Debuttano in Italia le nuove OnePlus Nord Buds

Le nuove OnePlus Nord Buds sono ufficiali e già pronte al debutto sul mercato italiano. Le nuove cuffie TWS di casa OnePlus presentano un comparto tecnico molto interessante ed un prezzo decisamente contenuto. A disposizione delle nuove Buds troviamo driver in titanio da 12,4 mm ed un design con 4 microfoni con riduzione del rumore AI per le chiamate. Da notare, inoltre, che le cuffie possono contare anche sulla certificazione IP55 che garantisce resistenza ad acqua e polvere.

Uno dei punti di forza delle nuove OnePlus Nord Buds è l’autonomia. OnePlus, infatti, dichiara ben 7 ore di ascolto continuato con le nuove Buds. Grazie alla custodia, che offre carica aggiuntiva, è possibile arrivare fino a 30 ore totali di autonomia con una singola carica per le nuove cuffie di casa OnePlus. Da notare, inoltre, che è presente il supporto alla ricarica rapida. Basteranno 10 minuti di collegamento ad una qualsiasi presa elettrica per ottenere fino a 5 ore di autonomia extra. Le cuffie integrano una batteria di 41 mAh per auricolare mentre la custodia ha una batteria di 480 mAh.

Il suono delle nuove OnePlus Nord Buds può essere calibrato tramite l’equalizzatore Sound Master disponibile con gli smartphone OnePlus. A disposizione degli utenti ci sono tre profili audio esclusivi (Audace, Serenata e Bassi) che vanno ad ottimizzare le prestazioni sonore delle cuffie, garantendo un sound in linea con le preferenze dell’utente. Per quanto riguarda il collegamento c’è il supporto al Bluetooth 5.2 con latenza ridotta a 94 ms.

La portata del collegamento tra cuffie e dispositivo abbinato è di circa 10 metri. Da segnalare anche il supporto all’associazione rapida tramite Fast Pair con il proprio smartphone. Le nuove OnePlus Nord Buds presentano un peso di appena 4,82 grammi per auricolare. La custodia di ricarica, invece, pesa 41,7 grammi.

Prezzo e disponibilità

Le nuove OnePlus Nord Buds sono già disponibili in Italia. Il prezzo ufficiale delle nuove cuffie è di 49 euro. Per ora è possibile acquistare le cuffie tramite lo store ufficiale OnePlus, che trovate linkato di seguito, ma le nuove Buds sono in arrivo anche su altri store e saranno, probabilmente, acquistabili a breve anche su Amazon e presso altri rivenditori. Ecco il link per l’acquisto immediato:

>> Acquista le nuove OnePlus Nord Buds <<