Negli scorsi giorni è arrivato in Italia il servizio di streaming Paramount+, una soluzione già disponibile in altri mercati europei e quindi già piuttosto conosciuta nel settore. Ma considerato il recente debutto, proprio in questi primi giorni è disponibile per i clienti Amazon Prime un’offerta piuttosto interessante che permette di risparmiare un bel po’ (ben 36 euro) per un anno intero di utilizzo. Scopriamone i dettagli e i requisiti necessari per poterne beneficiare.

Paramount+ è in offerta per chi ha Amazon Prime

È stato presentato il 15 settembre 2022 in Italia il servizio del celebre conglomerato di media statunitense. Paramount+ arriva da noi come una piattaforma di streaming video ricca di film e serie TV, fra prime visioni esclusive, contenuti originali e contenuti d’animazione per i più piccoli.

Prova gratuita a parte, disponibile per i primi 7 giorni di utilizzo, l’abbonamento al servizio costa di norma 7,99 euro al mese. Ma considerando che si tratta di una novità appena arrivata in Italia, è in vigore fino al 25 settembre 2022 una promozione di lancio che permette di risparmiare parecchio (ben 36 euro, come anticipato), promo riservata ai clienti Amazon Prime. Sottoscrivendo l’abbonamento entro tale data il prezzo mensile scende a 4,99 euro, prezzo valido per 12 mesi, al termine dei quali le mensilità torneranno a prezzo pieno: cioè a 7,99 euro.

Per inciso, tale offerta è valida nei medesimi termini anche abbonandosi al servizio per il canale standard, cioè dal sito ufficiale di Paramount+. Ma fare tutto tramite Amazon Prime ha il vantaggio di semplificarne la gestione. E a tal riguardo, Amazon sottolinea quanto segue:

L’iscrizione al canale Paramount+ si rinnova mensilmente fino all’annullamento. Se non desideri continuare l’iscrizione a Paramount+, puoi annullarla in qualsiasi momento accedendo a Prime Video Channels in Account e impostazioni su PrimeVideo.com. Se decidi di non continuare l’iscrizione Prime o di annullarla, l’iscrizione al canale Paramount+ non verrà rinnovata al termine del periodo di fatturazione pertinente.

Per maggiori dettagli o per iscrivervi a Paramount+ attraverso Amazon Prime, vi basta cliccare sul link che segue.

Iscriviti a Paramount+ a 4,99 euro al mese (fino al 25 settembre)

