Apple Watch Series 8, Watch SE 2 e Watch Ultra sono ufficiali da una decina di giorni e puntano molto sulle funzionalità sanitarie. Apple ha da poco pubblicato un nuovo documento di supporto con ulteriori dettagli sulla nuova funzionalità di rilevamento della temperatura corporea disponibile sui modelli Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 8 e Watch Ultra richiedono 5 notti per tararsi sulla temperatura corporea

‌Apple Watch Series 8‌ e ‌Apple Watch Ultra‌ sono dotati di due sensori di temperatura: uno è posizionato sul cristallo posteriore vicino alla pelle e l’altro si trova appena sotto il display per migliorare la precisione riducendo la distorsione dall’ambiente esterno, secondo l’azienda.

Durante il sonno Apple Watch rileva la temperatura del polso ogni cinque secondi, tuttavia Apple informa che saranno necessarie almeno quatto ore di monitoraggio per circa 5 notti affinché l’Apple Watch possa determinare la temperatura corporea media, prima di analizzarne le variazioni che potranno essere consultate nell’apposita sezione all’interno dell’app Salute.

Il colosso di Cupertino sta propagandando la funzionalità come un modo per migliorare le previsioni del ciclo mestruale e fornire a chiunque un’idea del proprio benessere generale, tuttavia l’azienda avverte che la funzionalità non dovrebbe essere utilizzata per scopi medici, nemmeno come termometro per effettuare misurazioni su richiesta.

