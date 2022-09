Qualche giorno fa Apple ha rilasciato l’ultima versione del suo sistema operativo per Apple Watch, watchOS 9, introducendo sì diverse novità quali la low power mode, una nuova versione dell’app Allenamento, una nuova app Bussola, nuove watch faces e nuovi banner per le notifiche ma, a quanto pare, anche un bug che riguarda Spotify.

watchOS 9 interrompe lo streaming di Spotify

Dopo il rilascio di watchOS 9 diversi utenti hanno iniziato a riscontrare un problema con lo streaming di contenuti dal popolare servizio. Sembra infatti che la riproduzione su Apple Watch smetta di funzionare entro il primo minuto e nonostante la barra di avanzamento del brano in riproduzione continui a scorrere l’audio non si sente.

Il problema si presenta sia sotto connessione Wi-Fi che sotto rete dati, ma non viene riscontrata con i brani che sono stati scaricati su Apple Watch.

Spotify ha subito provveduto ad avvisare i propri utenti via email, informandoli del problema e consigliando loro di evitare l’installazione dell’aggiornamento watchOS 9, finché Apple non avrà risolto la problematica:

Apple watchOS 9 ha introdotto un bug che causa l’interruzione del funzionamento dello streaming di Spotify su Apple Watch. Invitiamo gli utenti di Spotify Apple Watch a non installare l’aggiornamento watchOS 9 fino a quando Apple non avrà implementato una soluzione per il problema. Gli utenti già interessati possono invece scaricare i propri contenuti sul proprio Apple Watch e ascoltarli offline o eseguire lo streaming dai propri telefoni.

Mercoledì Apple ha rilasciato la prima beta di watchOS 9.1 per gli sviluppatori e, stando a quanto riportano alcuni utenti sul forum di supporto di Spotify, sembra che tale aggiornamento abbia risolto il problema, nonostante Apple non ne abbia fatto menzione nelle note di rilascio. Ad ogni modo se non siete iscritti al programma beta di Apple e siete soliti utilizzare lo streaming di Spotify sul vostro Apple Watch, vi conviene evitare l’aggiornamento, almeno fino a quando Apple rilascerà un update risolutivo stabile.

