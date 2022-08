Il team di Spotify continua a sperimentare nuove funzionalità per il suo servizio di streaming musicale. Quella individuata oggi permette di reagire in un modo unico alla musica ascoltata sulla piattaforma.

Secondo quanto riferito da XDA, Spotify sta testando la possibilità di registrare la propria reazione alla musica e pubblicarla sulla piattaforma stessa come podcast.

Spotify testa le reazioni alla musica da pubblicare come episodi podcast

Il messaggio che offre la possibilità di pubblicare la propria reazione su Spotify come podcast appare dopo aver finito di ascoltare una playlist. Dopo aver registrato l’audio della propria reazione tramite un semplice registratore in-app è possibile apportare qualche modifica e aggiungere della musica di sottofondo e infine pubblicarla come un episodio podcast.

Questa funzionalità sembra far leva sulla componente social della piattaforma e il test sembra attualmente attivo per alcuni utenti Spotify residenti in Vietnam.

Come tutte le funzionalità in sperimentazione non è detto che questa verrà ufficialmente rilasciata, poiché Spotify esaminerà il feedback degli utenti coinvolti nel test.

Più recentemente il servizio ha aggiunto la funzionalità Friends Mix che offre la possibilità di scoprire nuova musica in un modo più social, inoltre ha migliorato la sua interfaccia utente per gli abbonati.

