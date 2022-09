Microsoft ha annunciato, attraverso il suo blog dedicato agli sviluppatori, l’intenzione di lanciare a breve delle nuove opzioni di personalizzazione estetica per Windows Terminal. Il software in questione è di recente diventato l’app terminale di default di Windows 11, e ha anche ricevuto la possibilità di essere impostato permanentemente in modalità scura, a prescindere dal tema del sistema.

Nuovi temi colorati in arrivo per Windows Terminal

Il colosso di Redmond ha in programma di aggiungere questa settimana il supporto completo per i temi a Windows Terminal, ciò consentirà agli utenti svariate possibilità di personalizzazione del proprio ambiente di sviluppo, modificando l’aspetto delle schede, della finestra, nonché le immagini di sfondo dell’interfaccia.

Oltre alle modifiche estetiche, Windows Terminal riceve un nuovo motore di rendering del testo sottostante, supporta ora il testo in grassetto, linee sottolineate e sopralineate o di collegamento ipertestuale.

Per personalizzare la propria interfaccia l’utente può sia decidere di affidarsi a temi e combinazioni di colori predefinite, sia decidere di crearli da sé; quest’ultima opzione però non è alla portata di tutti, i temi infatti sono modificabili utilizzando soltanto un file JSON e saranno visualizzati nell’apposito menù a discesa dedicato ai temi, nelle impostazioni di Windows Terminal. Ad ogni modo qualora foste degli sviluppatori, consapevoli di dove mettere mano, Microsoft ha provveduto a fornire dei file JSON di esempio che possono essere modificati a piacimento.

Kayla Cinnamon, program manager di Microsoft, ha sottolineato l’impegno dell’azienda per dare un aspetto più coerente a Windows Terminal:

Abbiamo scoperto che la nostra pagina delle combinazioni di colori non era la più intuitiva e poteva beneficiare di un aggiornamento del design. Abbiamo aggiornato la pagina delle combinazioni di colori dell’interfaccia utente delle impostazioni per migliorarne lo stile e il flusso utente.

