Ieri era il secondo martedì del mese, conosciuto in casa Microsoft come Patch Tuesday, la giornata in cui il colosso di Redmond rilascia gli aggiornamenti mensili per i propri sistemi operativi; scopriamo insieme gli ultimi rilasciati.

Windows 11 raggiunge la build numero 22000.978

Con lo scopo di introdurre svariate correzioni, Microsoft rilascia l’aggiornamento KB5017328 per Windows 11 che introduce le seguenti modifiche:

Risolve un problema noto che interessa gli account Microsoft (MSA). La finestra di dialogo Web utilizzata per accedere o disconnettersi potrebbe non essere visualizzata. Questo problema si verifica sui dispositivi che hanno installato KB5016691 .

Risolve i problemi di sicurezza per il tuo sistema operativo Windows.

Oltre a ciò, viene risolto un problema che causava malfunzionamenti con alcune stampanti USB, vengono risolte alcune incompatibilità con applicazioni Windows 11 SE non attendibili, viene risolto un bug che impediva il corretto funzionamento delle cuffie Bluetooth e infine viene risolto un bug inerente al browser Edge che smetteva di funzionare utilizzando la modalità IE.

Ovviamente Microsoft non si dimentica di Windows 10, ancora installato su diversi computer, e rilascia anche per il suo “vecchio” sistema operativo l’aggiornamento KB5017308 per tutti gli utenti che utilizzano le versioni 21H2, 21H1 e 20H2 che ottengono rispettivamente le build 19044.2006, 19043.2006 e 19042.2006. Non ci sono molti dettagli in merito, l’azienda infatti si limita a comunicare di aver risolto alcuni problemi legati alla sicurezza.

Se dunque volete aggiornare il vostro PC e non visualizzate la notifica, vi basta recarvi in Impostazioni -> Windows Update, verificare la disponibilità di aggiornamenti e procedere al download e conseguente installazione.

