Continua il programma di sviluppo di Windows 11 che, build dopo build, si arricchisce di nuove funzionalità con cui Microsoft intende arricchire la versione stabile del suo sistema operativo. Per gli utenti Insider, infatti, in queste ore si registra il rilascio di un nuovo aggiornamento che va ad introdurre una serie di nuovi strumenti di condivisione che potrebbero tornare molto utili agli utenti, in vari contesti di utilizzo. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo aggiornamento della beta di Windows 11.

Windows 11 si aggiorna con nuovi strumenti di condivisione per gli utenti Insider

In queste ore, Microsoft ha avviato il rilascio delle build 22621.436 e 22622.436 di Windows 11 per gli utenti Insider iscritti al canale Beta. Le novità incluse nelle due build sono le stesse. La differenza è rappresentata esclusivamente dal modo in cui tali novità sono accessibili agli utenti. La versione 22622.436, infatti, include le nuove funzioni abilitate di default. L’altra build, invece, richiede all’utente di attivare manualmente le funzionalità introdotte con quest’aggiornamento.

L’aggiornamento della beta di Windows 11 introduce una serie di funzioni legate alla condivisione. In particolare, si tratta di due nuovi strumenti con cui gli utenti potranno condividere con maggiore semplicità i file salvati sul proprio PC con un altro dispositivo. Il primo sistema di condizione riguarda la condivisione tra due PC Windows 11 collegati alla stessa rete Wi-Fi (che però deve essere impostata come privata per poter utilizzare tale funzionalità).

Con questo strumento di condivisione, quindi, sarà possibile “scambiarsi” file in modo semplice sfruttando la rete Wi-Fi e senza, quindi, dover affidarsi al Bluetooth, a supporti di memoria fisici oppure a sistemi cloud. Il secondo sistema di condivisione, invece, riguarda OneDrive. Il servizio di cloud storage viene ora proposto come prima opzione nel pannello di condivisione di un file in modo da semplificare l’invio al proprio spazio d’archiviazione online, per un backup, oppure ad un altro utente OneDrive.

Le altre novità dell’aggiornamento

La nuova versione di Windows 11 per gli utenti del programma Beta introduce, come da tradizione, anche altre novità, come l’app Windows Terminal che viene impostata come app terminale di default di Windows 11. Non mancano, inoltre, una serie di fix che mirano ad ottimizzare e migliorare il funzionamento dell’intero sistema. L’elenco di fix del changelog è molto lungo (per ulteriori dettagli è possibile fare riferimento al blog di Microsoft linkato di seguito) e include i tradizionali ritocchi al software che eliminano i vari problemi noti in precedenza.

Le nuove build sono disponibili per il download tramite Windows Update per gli utenti Windows Insider Beta. Quest’aggiornamento rappresenta un passo ulteriore verso il rilascio di Windows 11 22H2. Ulteriori aggiornamenti per il canale Beta dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Lo sviluppo di Windows 11, con correttivi, ottimizzazioni e nuove funzionalità, continua in vista del rilascio del prossimo major update.

Leggi anche: Microsoft vuole rinnovare ancora la barra delle applicazioni di Windows 11