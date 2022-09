Presentato in occasione dell’evento Far Out, Apple Watch SE 2 è il successore del primo modello entry level degli smartwatch di Apple, dedicato a tutti gli utenti che intendono approcciarsi per la prima volta ad un Apple Watch. Il suddetto modello è già in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante, scopriamolo insieme.

Apple Watch SE 2 in offerta su Amazon

Apple Watch SE 2 può contare sull’ultima versione del sistema operativo dedicato, watchOS 9 con tutto ciò che questo comporta come nuovi quadranti e nuove applicazioni dedicate alla salute; in più grazie al SiP S8 può vantare prestazioni decisamente migliori rispetto al suo predecessore. Sono inoltre presenti il rilevamento degli incidenti stradali e il roaming internazionale.

Il design rimane invariato rispetto al precedente modello, anche se adesso la parte posteriore della cassa è realizzata con un materiale composito in nylon che si abbina alla colorazione scelta. Apple Watch SE 2 è disponibile nei formati 40 mm e 44 mm, nelle colorazioni Mezzanotte, Galassia e Argento/Bianco.

Per quanto riguarda il modello in offerta si tratta della versione GPS + Cellular, nel formato da 40 mm e nella sola colorazione Mezzanotte; il suo prezzo di listino sarebbe di 359 euro ma, grazie allo sconto applicato del 14% (notevole su un dispositivo appena arrivato sul mercato), potrete portarvelo a casa al prezzo di 309 euro. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon, con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista dell’assistenza del colosso in caso di problemi, la disponibilità è quella già annunciata da Apple durante la presentazione, ovvero domani 16 settembre.

Siete interessati ad acquistare Apple Watch SE 2? In tal caso affrettatevi perché non è chiaro se le scorte siano limitate e non si sa per quanto tempo durerà l’offerta, cliccate subito sul link sottostante per pre ordinare in vostro nuovo Apple Watch.

Acquista Apple Watch SE 2 GPS + Cellular su Amazon al costo di 309 euro

Potrebbe interessarti anche: Apple spiega come funziona il rilevamento degli incidenti su iPhone e Apple Watch