Si chiamano Bose QuietComfort SE e sono le nuove cuffie lanciate dal popolare produttore senza grandi clamori, probabilmente con l’intento di sostituire le cuffie Bose QuietComfort 45, che hanno ormai oltre un anno di vita.

Le principali caratteristiche delle cuffie Bose QuietComfort SE

Chi deciderà di acquistare le nuove cuffie di Bose potrà fare affidamento su un sistema di cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation) e sulla funzionalità Aware Mode (il nome usato da Bose per indicare la modalità ambiente), entrambe gestite utilizzando i pulsanti hardware.

Ed ancora, tra le caratteristiche delle cuffie Bose QuietComfort SE troviamo una comoda applicazione per gestire le varie funzionalità, una porta USB Type-C, il supporto allo standard Bluetooth 5.1 e la possibilità di piegare le cuffie, così da rendere più semplice il loro trasporto (sono peraltro anche piuttosto leggere).

A dire del produttore, le nuove cuffie saranno in grado di garantire fino a 24 ore di riproduzione con una singola ricarica (che richiede circa 2,5 ore per arrivare al 100%) mentre con appena 15 minuti di ricarica gli utenti dovrebbero riuscire a beneficiare di 3 ore di autonomia.

Nella confezione di vendita gli utenti troveranno, oltre ovviamente alle cuffie, una custodia per il trasporto, un cavo USB da A a C e un cavo audio da 3,5 mm a 2,5 mm (nel caso in cui si desideri rinunciare alla connessione wireless Bluetooth).

Ecco il video ufficiale di unboxing e di setup delle cuffie Bose QuietComfort SE:

Prezzo e disponibilità delle nuove cuffie

Le nuove cuffie Bose QuietComfort SE sono già disponibili in alcuni store statunitensi e presto dovrebbero arrivare anche in Europa. Negli USA il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 330 dollari mentre nel Vecchio Continente le nuove cuffie potrebbero costare 350 euro. Gli interessati dovrebbero trovarle anche su Amazon. Basta avere un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie on-ear del mese