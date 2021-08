Bose lancia le nuove cuffie QuietComfort 45 a un prezzo interessante

Le cuffie QuietComfort 35 II rilasciate da Bose nel 2017 passano il testimone al nuovo modello QuietComfort 45.

L’azienda specializzata in apparecchiature audio di qualità afferma che queste cuffie mantengono i tratti distintivi del loro predecessore in termini di qualità audio, comfort, controlli affidabili e altro ancora.

ANC ottimizzato e un design familiare

Le cuffie on-ear Bose QuietComfort 45 mantengono praticamente lo stesso design adottato nei due modelli precedenti, tranne per alcune lievi modifiche, e debutteranno a un prezzo inferiore rispetto ai precedenti due modelli della gamma QuietComfort.

Le nuove cuffie di Bose perdono le pieghe sui padiglioni si ripiegano ancora allo stesso modo ruotando i padiglioni verso l’interno e piegando l’archetto, tuttavia i cambiamenti più rilevanti si trovano all’interno.

Bose afferma di aver migliorato la cancellazione del rumore con la combinazione di microfoni interni ed esterni abbinati a un chip digitale proprietario, una soluzione tecnica in grado di rilevare e silenziare più frequenze di fascia media, come il rombo del treno, dell’ufficio o della caffetteria quando si attiva la modalità silenziosa.

Le cuffie on-ear QuietComfort 45 offrono anche un’impostazione che permette di rilevare in modo trasparente l’ambiente circostante. A differenza di altri modelli Bose, non è presente la regolazione del livello per la cancellazione attiva del rumore (ANC), ma sono disponibili solo le due modalità audio sopra menzionate accessibili tramite un pulsante dedicato sul padiglione sinistro che può anche disattivare il microfono durante una chiamata.

Tutte le funzioni principali (volume, riproduzione/pausa, assistente vocale, accensione/spegnimento e associazione) sono invece raggiungibili sul lato destro delle cuffie e come nei modelli precedenti sono controllabili tramite pulsanti fisici e non touch.

Autonomia migliorata e un prezzo inferiore

Bose ha anche migliorato la durata della batteria che ora arriva a fornire fino a 24 ore di ascolto con una ricarica tramite cavo USB-C, inoltre una funzione di ricarica rapida offrirà tre ore di ascolto dopo soli 15 minuti.

Le cuffie QuietComfort 45 di Bose saranno disponibili nelle due varianti di colore nero e grigio chiaro il 23 settembre al prezzo di 329,95 dollari, con i preordini che iniziano oggi negli Stati Uniti.

Leggi anche: Migliori cuffie over-ear di Agosto 2021: ecco i nostri consigli

Fonte