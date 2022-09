Sonos amplia la gamma di prodotti home theater e presenta oggi un nuovo subwoofer wireless pensato per offrire bassi intensi nelle stanze di piccole dimensioni. Si chiama Sonos Sub Mini e punta a definire un nuovo standard nella sua categoria per quanto riguarda bassi potenti e bilanciati. Scopriamo tutte le caratteristiche e il prezzo di vendita per il mercato italiano.

Piccolo, ma potente: arriva Sonos Sub Mini

Sviluppando il design di successo di Sonos Sub, il modello Sub Mini offre basse frequenze intense e nitide in un formato cilindrico più compatto. Risulta adatto alle stanze più piccole e offre bassi intensi per film, musica, videogiochi e non solo. È iniziata una nuova era di streaming, più attento alla qualità e meno alla quantità. I creatori di contenuti e le piattaforme stanno investendo in esperienze d’intrattenimento coinvolgenti che valorizzano un audio di alta qualità, ha dichiarato Maxime Bouvat-Merlin, vicepresidente senior Hardware and Operations di Sonos. Sub Mini è una splendida aggiunta alla famiglia Sonos e completa la linea di prodotti per l’home theater, offrendo ai nostri clienti un’esperienza audio da cinema che li farà sentire protagonisti dei loro contenuti preferiti.

Il nuovo subwoofer compatto offre due woofer su misura (da 15 cm di diametro) e un’elevata capacità di elaborazione per generare frequenze basse, profonde e vivaci senza tremolii o tintinnii e garantire un’esperienza di ascolto più coinvolgente. Entrambi sono installati in un cabinet sigillato acusticamente e sono rivolti verso l’interno per creare un effetto force canceling che neutralizza le vibrazioni e di conseguenza le distorsioni. L’elaborazione avanzata ottimizza i bassi e permette di riprodurre la stessa gamma completa di basse frequenze di un prodotto dalle dimensioni più generose, consentendo di destinare agli speaker abbinati (come Beam, la soundbar Ray, One o One SL) solo la riproduzione delle frequenze medie e alte.

Sub Mini occupa poco spazio (misura 30,5 cm di altezza, 23 cm di diametro e pesa 6,35 kg), ha una finitura opaca nera o bianca e una forma cilindrica che si abbina all’estetica di ogni casa senza dare troppo nell’occhio. Sonos punta su una configurazione semplice per la rapida aggiunta del subwoofer al resto del sistema: si connette alla rete Wi-Fi (2,4 o 5 GHz, ma c’è anche la porta Ethernet per il collegamento diretto) e bastano pochi passaggi sull’app Sonos (disponibile gratuitamente su Android e iOS). In più può essere ottimizzato con Trueplay, una tecnologia che rileva e adatta l’audio tenendo conto del riverbero delle pareti e degli arredi, garantendo la migliore esperienza di ascolto possibile per ciascuna stanza.

Prezzo e uscita del nuovo subwoofer

Sonos Sub Mini è già disponibile in preordine sul sito ufficiale nelle due colorazioni Nero e Bianco al prezzo di 499 euro. Le consegne sono previste per il 6 ottobre 2022.

