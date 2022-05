Il Google I/O 2022 di ieri si è rubato praticamente tutti i riflettori della stampa del settore tech. È passato inosservato anche per questo motivo il lancio da parte di Sonos di una nuova soundbar economica (Sonos Ray), delle tre nuove colorazioni di un altoparlante già presente sul mercato, il Roam e di un nuovo strumento per controllare la musica e gestire l’ecosistema Sonos con l’ausilio della voce: Sonos Voice Control. Novità significative, queste, di cui vi raccontiamo tutto nei paragrafi qui sotto.

Sonos Ray è la nuova soundbar compatta ed economica

Partiamo dalla nuova soundbar di Sonos, già chiacchierata nelle scorse settimane per via di alcune anticipazioni. Come dicevamo, Sonos Ray è un prodotto abbastanza economico, compatto, pensato per assicurare un’esperienza d’ascolto ottimale per i film, le serie TV, ma non solo:

La casa si è trasformata in cinema, palestra, sala giochi e non solo: nell’era dello streaming, i contenuti non sono più soltanto serie TV, musica e film. Con Ray migliorare l’esperienza d’ascolto è più facile che mai, grazie alle dimensioni ridotte e a un audio incredibile.

Queste parole di Patrick Spence, CEO di Sonos, ci servono per introdurre quella che si configura come una soundbar versatile per l’intrattenimento in senso lato.

Fra le peculiarità di Sonos Ray occorre sottolineare il sistema bass reflex che garantisce basse frequenze bilanciate e riprodotte adeguatamente nonostante le dimensioni. L’ottimizzazione dell’audio è assicurato anche attraverso Sonos Soundboard, Night Sound riduce gli effetti sonori ad alto volume, mentre Trueplay è di supporto per adeguare meglio il suono in ogni stanza. Volendo è possibile aggiungere due Sonos One (o altri speaker) per ottenere un audio surround.

Lato configurazione, c’è l’app companion che permette di gestire Sonos Ray al meglio, dispositivo controllabile anche con il telecomando della propria TV, tramite Apple AirPlay 2, e non solo.

Sonos Ray è disponibile sul sito web del produttore (presto anche su Amazon con tutta probabilità) in due colorazioni (nero e bianco) al prezzo di 299 euro. Ad oggi sono stati avviati i preordini, mentre le consegne sono previste a partire dal prossimo 7 giugno.

Tre nuovi colori per Sonos Roam

L’altra novità, come anticipato, riguarda Sonos Roam, speaker portatile ideale per ascoltare della musica in ambienti esterni che si presenta ora in tre nuovi colori: Olive (verde oliva), Wave (color carta da zucchero) e Sunset (arancione).

Non si segnalano ulteriori novità, ma è bene sottolineare che tutte e tre le nuove colorazioni di Sonos Roam sono già acquistabili sul sito web Sonos al prezzo di 199 euro, prossimamente anche su Amazon, immaginiamo.

Sonos Voice Control è l’assistente vocale che tiene alla privacy, con la voce di Gus Fring

Ultimo, ma non per importanza, l’assistente vocale di Sonos. Si chiama Sonos Voice Control e, fra le altre cose si presenta come uno strumento che in primo luogo vuole garantire la privacy.

La voce è uno dei modi più naturali di interagire con la musica ma, parlando con i nostri clienti, abbiamo scoperto che molti sono preoccupati per la privacy e insoddisfatti dei servizi vocali attualmente disponibili, perché non garantiscono la precisione, la velocità e la facilità d’uso che desiderano. Sonos Voice Control offre ai nostri clienti l’esperienza senza compromessi che cercano, con un servizio che attribuisce la stessa importanza alla velocità, alla precisione e alla privacy, ha dichiarato Joseph Dureau, vicepresidente Voice Experience di Sonos.

È una soluzione che permette di controllare la musica e di gestire l’ecosistema di Sonos direttamente con la voce, compatibile pertanto con tutti gli speaker del produttore che supportano il controllo vocale. Niente supporto via cloud, pertanto né memorizzazioni né letture o trascrizioni ma le richieste vocali sono elaborate direttamente sul dispositivo.

Di base, Sonos Voice Control si comporta come qualsiasi altro assistente vocale. Cambia la formula, in questo caso: “Hey Sonos“, parola magica che dà orecchio alle proprie richieste per gestire la musica e gli speaker Sonos in ogni stanza. È compatibile al momento con Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer e Pandora, con altri servizi che arriveranno in futuro.

Per il resto, c’è da dire che l’assistente di Sonos è in grado di riconoscere le diverse sfumature della voce, voci inglesi al momento visto che è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, con la Francia a seguire nel corso dell’anno. La voce dell’assistente? Quella dell’attore Giancarlo Esposito, noto per Breaking Bad (Gustavo Fring), Better Call Saul e The Mandalorian.

Sonos Voice Control è disponibile sui nuovi prodotti di serie, mentre per i vecchi arriva come aggiornamento software gratuito.

