La scorsa primavera, vi segnalavamo di come Apple Maps propagava la disponibilità delle indicazioni stradali per spostarsi in bici ad altri città statunitensi, una manciata. Oggi, a distanza di qualche mese, la questione si fa decisamente più interessante perché da quei pochi luoghi ora sono praticamente tutti e 50 gli Stati USA a supportare le indicazioni passo-passo di Apple Mappe per gli spostamenti in bici, segno che presto tale funzione potrebbe arrivare anche da noi.

Le indicazioni stradali di Apple Maps per spostarsi in bici

Anche stavolta, la notizia arriva da Justin O’Beirne, un fanatico dell’app di navigazione di Casa Cupertino, secondo cui a partire da agosto le indicazioni stradali per spostarsi in bici coprono tutto il territorio nazionale statunitense, Stato delle Hawaii compreso.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzione piuttosto preziosa per chi si sposta quotidianamente in bici lungo le piste ciclabili e le strade degli USA, perché offre delle indicazioni precise e studiate appositamente per tale mezzo. Nel senso che Apple Maps, nel fornire tali suggerimenti, tiene conto dell’altimetria, di quanto è trafficata una strada, se vi sono delle scale o meno da percorrere, e così via, rendendo tali indicazioni utili negli spostamenti di tutti i giorni.

Dunque, Stati Uniti coperti, è ora lecito aspettarsi un prossimo arrivo anche altrove, magari da noi, visto che non è poi così raro, specie in questi ultimi tempi, ricorrere proprio alle bici elettriche o meno, specie nei contesti urbani.

D’altronde le indicazioni passo-passo di Apple Maps sono disponibili anche oltreconfine, ad esempio in alcune regioni della Cina, a Londa, Barcellona, Vancouver, Toronto e Montréal. E considerato anche il recente interesse da parte del maggior rivale (Google Maps), non escludiamo una prossima espansione anche in Europa. Vi terremo aggiornati.

