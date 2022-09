Dopo il rilascio di ieri sera da parte di Apple di iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16, oggi è il turno del browser Safari che con l’ultimo aggiornamento raggiunge la versione numero 16. L’update in questione introduce novità e funzioni di macOS Ventura su macOS Monterey e Big Sur.

Apple rilascia Safari 16, scopriamo le novità introdotte

Tra le novità introdotte con Safari 16 figurano le pagine iniziali dei gruppi di schede, il supporto per le schede bloccate nei gruppi e le schede nella barra laterale. Viene introdotta anche la sincronizzazione tra dispositivi per quel che concerne le impostazioni dei siti web e la modifica di password complesse.

Safari 16 introduce nuove funzionalità, prestazioni ancora più veloci e maggiore sicurezza, come ad esempio: Le pagine iniziali dei gruppi di schede ti consentono di aggiungere diverse immagini di sfondo e preferiti per ciascun gruppo di schede Le schede bloccate nei gruppi di schede ti consentono di bloccare i siti Web visitati di frequente per ciascun gruppo di schede Le schede nella barra laterale ti consentono di visualizzare un elenco delle schede aperte Le impostazioni che hai impostato per siti Web specifici ora vengono sincronizzate su tutti i dispositivi La modifica di password complesse ti consente di modificare le password complesse per soddisfare i requisiti specifici dei siti Web

L’aggiornamento si preoccupa anche di risolvere alcune criticità lato sicurezza di WebKit per evitare che venga tenuta traccia degli utenti tramite estensioni web che potrebbero portare a loro volta all’esecuzione di codice per l’utilizzo abusivo delle credenziali utente. Nonostante non vi siano informazioni circa il passato utilizzo delle suddette vulnerabilità da parte di malintenzionati, è comunque buona norma aggiornare Safari.

