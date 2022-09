Revolut, nell’ottica di fornire agli utenti la prima app finanziaria veramente globale, ha ora aggiunto Revolut Pay alla propria proposta. La nuova funzionalità è ideata in modo tale da consentire ai consumatori di effettuare acquisti online e pagare con un solo clic, includendo anche una serie di opzioni fra cui l’opportunità di sfruttare il cashback. La proposta è rivolta ai commercianti di Regno Unito e Spazio Economico Europeo (SEPA), quindi anche in Italia. In particolare, Revolut Pay si propone come una soluzione in grado di facilitare al massimo i pagamenti diretti, senza lasciare nulla sul campo in termini di massima sicurezza per i propri utenti che decidano di sfruttarla. Proprio per impedire che i soldi dei clienti possano essere messi in pericolo, la nuova funzionalità prevede la convalida delle transazioni mediante Face ID e sblocco per mezzo di impronta digitale, senza che sia necessario condividere il numero che identifica il conto. Un modus operandi teso con tutta evidenza a evitare le sempre possibili frodi e a lasciare sempre in condizioni di assoluta sicurezza il denaro degli utenti nel corso delle operazioni di acquisto. Indice: Revolut Pay, acquisti con un solo clic

Revolut Pay è congegnato in modo tale da rivelarsi un ausilio non solo semplice, ma anche veloce e sicuro in fase di acquisto sul web, oppure utilizzando un dispositivo mobile. Chi lo adotta, infatti, è in grado di procedere al pagamento di quanto acquistato con un solo clic, assicurandosi inoltre la possibilità di avere il cashback sull’importo dell’operazione eseguita.

Se chi già ha aperto un conto presso l’app è in grado di utilizzare Revolut Pay pagando con le carte salvate oppure agendo in maniera diretta tramite il saldo del proprio conto Revolut, quelli che non lo hanno ancora fatto possono a loro volta utilizzare le carte Mastercard Visa salvate ed emesse da qualsiasi altro fornitore.

Revolut Pay si propone come una soluzione tesa a risolvere i problemi non solo dei venditori, ma anche della loro clientela. Per capire meglio i termini della questione, basterà ricordare che chi gestisce una rivendita sul web arriva a perdere sino all’80% delle possibili vendite per l’abbandono del carrello causato dall’eccessiva durata dei processi di pagamento online. Si tratta di un problema con cui tutti coloro che acquistano su Internet, prima o poi, si sono trovati a dover convivere. Non a caso gli utenti sono soliti stigmatizzare i problemi derivanti dalla lunghezza e dalla complicazione dei processi di pagamento, i quali vanno ad unirsi ad una scelta limitata dei metodi di pagamento, tra i principali motivi che li spingono a gettare la spugna prima di aver concluso un’operazione di acquisto presso uno dei tanti siti di commercio elettronico attivi sul web.

Revolut Pay si propone di dare una efficace soluzione a queste problematiche e di ridurre la fuga dal carrello, fornendo una soluzione in grado di velocizzare al massimo le operazioni e arrivare al pagamento finale con un semplice clic. Gli esercenti che aderiscono al programma avranno la possibilità di accettare pagamenti in più di 20 valute, con l’ulteriore vantaggio di commissioni di importo limitato.

Le funzionalità di Revolut Pay vanno ad includere:

elevati livelli di sicurezza, resi possibili in particolare dall’utilizzo dell’autenticazione a due fattori ove ciò si renda necessario;

la presenza di commissioni di transazione non solo di importo limitato, ma anche trasparenti, tali da non prevedere la corresponsione di costi nascosti o canoni mensili:

l’accredito dei fondi direttamente sul conto Revolut Business del commerciante entro e non oltre le 24 ore successive alla transazione senza costi aggiuntivi, quelli che sono solitamente riservati alle aziende che in genere ricevono i fondi accreditati sul proprio conto in un massimo di sette giorni se vogliono poterne disporre più rapidamente;

il deposito diretto dei fondi del giorno successivo sul conto Revolut Business;

la possibilità per le piccole e medie imprese (PMI) di aggiungere Revolut Pay alle pagine di pagamento web e mobile in modo tale da poter essere operative in pochi minuti tramite plug-in estremamente facili da installare;

la disponibilità per grandi aziende e start-up, di utilizzare una serie di API plug-in e SDK (Software Development Kit) facili da integrare, i quali permettono alle stesse di essere operative nel giro di pochi giorni;

l’opzione ideata proprio nell’intento di incentivare i clienti a fare acquisti, offrendo il cashback sugli stessi.

L’arrivo di Revolut Pay va a precisare ulteriormente la strategia portata avanti dall’azienda nel corso degli ultimi mesi, con una accelerazione sempre più forte nell’ottica di proporre servizi in grado di scavare un vero e proprio solco nei confronti della concorrenza. Una strategia che ha visto anche un impegno sempre più forte in direzione dell’innovazione finanziaria, con una serie di proposte tese a permettere agli utenti più dinamici di poter fare trading di criptovalute

In particolare, Revolut Pay fa seguito al lancio di Revolut Reader avvenuto nello scorso mese di luglio, sotto forma di un terminale di pagamento con lettore di carte, facendo capire al di là delle semplici enunciazioni l’intenzione di dare luogo ad un’offerta sempre più performante a favore di una clientela che continua a crescere senza soluzione di continuità, anche in Italia, ove si avvicina ormai al milione il numero di utenti dell’app.