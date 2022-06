Mastercard ha annunciato la sua intenzione di espandere nel nostro Paese Mastercard Send, la piattaforma grazie alla quale gli utenti sono in grado di effettuare il trasferimento istantaneo di fondi verso le carte di pagamento presenti in più di cento Stati posizionati in ogni parte del globo.

A rendere possibile l’operazione sarà la collaborazione intrapresa con la piattaforma di e-commerce Checkout.com e l’exchange di criptovalute italiano Young Platform , che è stata annunciata nel corso del Money 20/20 Europe . La soluzione ideata consente infatti il trasferimento di fondi in tempo reale con assoluta semplicità, prescindendo dallo strumento che si sta usando.

Proprio l’integrazione della soluzione Mastercard Send, con ha consentito a Young Platform di aggiungere nuove opzioni di prelievo ai suoi clienti, i quali possono ora ricevere i fondi in tempo reale sulla propria carta e sfruttarli in ogni esercizio commerciale convenzionato con Mastercard, in ogni parte del mondo.

C0s’è Mastercard Send

Mastercard Send è la soluzione ideata dall’azienda di pagamenti statunitense per andare incontro alle esigenze di consumatori, gig worker e piccole imprese. Le piattaforme gig, i mercati online e le fintech vengono in pratica messe nelle condizioni di scalare le loro attività in modo rapido ed efficace fornendo inoltre soluzioni di pagamento praticamente in tempo reale. Grazie a questa soluzione il denaro può essere trasferito a livello nazionale o internazionale avendo una semplice carta Mastercard, obbligo che però non ricade sui destinatari dei fondi.

Il denaro viene infatti consegnato al destinatario utilizzando allo scopo intermediari, come ad esempio, la Western Union. Inizialmente riservato ai clienti statunitensi, in particolare quelli che interagiscono con FreeShipping.com e Berkshire Hathaway, il servizio si è poi allargato in altri Paesi, come l’Italia al fine di essere utilizzata per erogare rimborsi, crediti, sconti ed effettuare pagamenti.

L’attivismo di Mastercard

Mastercard si sta segnalando nel corso delle ultime settimane per il particolare attivismo. Tra le iniziative più significative messe in campo occorre in particolare ricordare:

il programma biometrico (riconoscimento facciale) per pagamenti più rapidi nei punti vendita convenzionati;

il lancio di Nexo Card, la prima carta in grado di supportare le criptovalute.

Proprio queste iniziative mettono in risalto la volontà dell’azienda statunitense di cavalcare l’innovazione finanziaria, senza farsi guidare passivamente dagli eventi.

