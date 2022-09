La serie iPhone 14 nella sua interezza — si contano i quattro modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, con il Plus che prende il posto della variante Mini segnando un evidente cambio di strategia — è stata il piatto forte dell’evento Far Out tenuto da Apple lo scorso 7 settembre (a questo link Tutte le altre novità del mondo iPhone presentate da Apple) e adesso, in attesa della disponibilità per tutti dal 16 settembre (solo il Plus dal 7 ottobre), per i nuovi smartphone della mela è tempo di preordini, anche presso i primi operatori telefonici italiani.

Serie iPhone 14 con operatore: chi si è già mosso e chi no

Tutti i nuovi iPhone sono ovviamente già in preordine presso i consueti canali di vendita, dallo store ufficiale Apple alle principali catene di elettronica di consumo — ad esempio, Unieuro e MediaWorld —, ma in questa sede vogliamo guardare agli operatori italiani di telefonia mobile, che sono soliti proporre offerte per l’acquisto in un’unica soluzione, oppure a rate, magari in abbinamento ad un’offerta telefonica.

Ebbene, quando sono trascorsi meno di 72 ore dalla presentazione ufficiale, due dei principali operatori telefonici italiani non si sono ancora mossi: Vodafone e WINDTRE hanno allestito delle pagine dedicate sui rispettivi siti ufficiali (sito Vodafone; sito WINDTRE), tuttavia non le hanno ancora riempite delle offerte dedicate. Diversamente, ci sono altri due operatori che invece sono stati più lesti: TIM e Iliad hanno già sciorinato un intero listino di offerte per acquistare i nuovi iPhone 14.

TIM

Partiamo da TIM, che permette di acquistare tutti e quattro i modelli sia a rate che con pagamento in un’unica soluzione. Ecco tutti prezzi previsti:

Iliad

Anche Iliad permette di scegliere tra acquisto a rate o in un’unica soluzione. Ecco tutte le soluzioni previste:

iPhone 14 Pro Max 128 GB : a rate: 369 euro alla conferma ordine + 37 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.479 euro

: iPhone 14 Pro Max 256 GB : a rate: 439 euro alla conferma ordine + 39 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.609 euro

: iPhone 14 Pro Max 512 GB : a rate: 549 euro alla conferma ordine + 44 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.869 euro

: iPhone 14 Pro 128 GB : a rate: 339 euro alla conferma ordine + 33 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.329 euro

: iPhone 14 Pro 256 GB : a rate: 349 euro alla conferma ordine + 37 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.459 euro

: iPhone 14 Pro 512 GB : a rate: 519 euro alla conferma ordine + 40 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.719 euro

: iPhone 14 Plus 128 GB : a rate: 269 euro alla conferma ordine + 30 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.169 euro

: iPhone 14 Plus 256 GB : a rate: 309 euro alla conferma ordine + 33 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.299 euro

: iPhone 14 128 GB : a rate: 209 euro alla conferma ordine + 27 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.019 euro

: iPhone 14 256 GB : a rate: 249 euro alla conferma ordine + 30 euro per 30 mesi in un’unica soluzione: 1.149 euro

:

Tutte le offerte sono disponibili a questo link.

Vi ricordiamo, infine, che tutta la serie iPhone 14 e altri prodotti presentati da Apple sono già presenti anche su Amazon, ve li abbiamo segnalati in un articolo dedicato.

