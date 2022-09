Ci dividono ormai pochissime ore dall’apertura dell’evento di Apple in cui la Casa di Cupertino svelerà la serie iPhone 14, i nuovi Apple Watch 8 e altri prodotti. Uno dei dispositivi più chiacchierati, per via delle novità che dovrebbe portare sul piatto, è proprio Apple Watch Pro, uno smartwatch che si presume sia una versione più robusta e al tempo stesso pregiata e arricchita della nuova serie di orologi Apple.

E se l’altro ieri avevamo una prima idea del design da alcuni render e custodie, ora abbiamo una nuova conferma ben più dettagliata, merito di una serie di immagini che svelano le novità estetiche (presunte) di Apple Watch Pro.

Il design di Apple Watch Pro dalle immagini leak

Le immagini che seguono sono frutto del lavoro di Parker Ortolani, e Ian Zelbo, due grafici che, sulla base delle indiscrezioni emerse finora hanno creato i render in questione. Questo vuol dire trovare uno schermo piatto anziché curvo ai bordi, la corona digitale in parte protetta da una protuberanza che ospita un pulsante fisico aggiuntivo e, sul lato opposto quello che sembrerebbe essere uno spazio ovale dedicato al riconoscimento delle impronte digitale, per un eventuale Touch ID, con al di sopra delle feritoie che dovrebbero corrispondere a una griglia per l’altoparlante.

Queste le novità principali che si evincono dalle immagini del presunto Apple Watch Pro, che dovrebbe vantare uno schermo da meno di 2 pollici incastonato in una scocca da 49 mm (quindi ben più grande del modello standard più grosso, da 45 mm), una cassa in titanio e una batteria più generosa, proprio per il fatto che da mesi se ne parla come di uno smartwatch pensato per lo sport, ambito in cui è necessaria un’autonomia notevole, specie durante il tracciamento delle attività con GPS e altri sistemi di posizionamento attivi.

Interessante anche confrontare Apple Watch Pro con gli altri modelli, soprattutto in termini di dimensioni visto che, con tutta probabilità sarà ben più grande di questi ultimi. A dimostrazione di ciò basti dare un’occhiata alle prime immagini trapelate che mettono a confronto gli Apple Watch 7 con gli 8 e con la versione Pro, che dovrebbe presentarsi con una scocca larga 49 mm, millimetri aggiuntivi che ben si notano a giudicare da queste immagini condivise da wccftech.com.

Sulla base delle ultime indiscrezioni emerse, sappiamo che Apple Watch Pro dovrebbe vantare un chip S8, un sensore per la temperatura corporea e alcune funzioni extra, ma basta pazientare qualche ora per fugare gli ultimi dubbi che rimangono su questo smartwatch. Non ci resta che darvi appuntamento alle 19:00 di oggi, 7 settembre 2022.

Forse ti sei perso: i migliori sportwatch del mese, la nostra selezione aggiornata