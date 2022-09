Stamattina vi parlavamo dei tanti dispositivi indossabili in arrivo da Apple, fra cui spiccava proprio Apple Watch Pro, il modello della famiglia più pregiato ed estremo, anche nel prezzo. Questo smartwatch è atteso dopodomani al Far Out degli iPhone 14, in veste di co-protagonista di un evento atteso da mesi.

Proprio in queste ore, sono emerse altre indiscrezioni che ci forniscono un quadro più completo di Apple Watch Pro, grazie a una serie di render CAD e ad alcune custodie presunte emerse online. Se ne evincono ad esempio il nuovo fattore di forma, dimensioni più grandi e non uno ma due pulsanti extra, fra le altre cose.

Apple Watch Pro svelato da custodie e render CAD

Partiamo dai render CAD di Apple Watch Pro, pubblicati dai colleghi di 91mobiles e indicativi di alcune novità, alcune delle quali già emerse in precedenza. Per prima cosa trapelano le dimensioni dello smartwatch, che dovrebbe essere da 49 mm, dunque ben più grande rispetto al modello più generoso degli Apple Watch Series 7.

A parte questo, un dettaglio che farà certo storcere il naso a molti, specie a chi non gode di polsi particolarmente maiuscoli, dalle immagini condivise si possono intravedere delle cornici piuttosto sottili di un display piatto e dalla forma quasi ottagonale.

Spicca sul lato una particolare protuberanza che, oltre alla corona digitale dovrebbe ospitare il microfono e un pulsante extra per il multitasking, e fungere anche da protezione per gli urti (l’avevamo già anticipato l’animo da rugged no?). Dal lato opposto si intravede quello che sembrerebbe un altro pulsante aggiuntivo e una griglia per gli altoparlanti, a completare il quadro di una riprogettazione notevole, benché presunta. Considerando lo spessore pressoché nulla di questa sorta di pulsante ovale, non escludiamo possa addirittura rivelarsi un lettore di impronte digitali, per un inatteso quanto auspicabile ritorno del Touch ID.

Tali novità sono in parte confermate dalle custodie protettive emerse, che ci forniscono un’altra panoramica della disposizione dei pulsanti di Apple Watch Pro.

Considerando che, visto quanto emerso finora, questa versione Pro della famiglia Apple Watch Series 8 sembrerebbe essere quella rivolta agli sportivi, di fatto una versione rugged per le attività all’aria aperta, un settore dove Apple è ancora un po’ in ritardo rispetto ai rivali ma non solo (leggasi Samsung Galaxy Watch5 Pro, ad esempio), sarebbe senza dubbio una novità gradita. D’altronde i pulsanti fisici sono quel che serve quando si fa sport per bene, per ovvi motivi che qualsiasi sportivo conosce bene (usare il touchscreen quando si è sudati, stanchi e con la vista un po’ annebbiata dallo sforzo è tutto fuorché semplice o pratico).

Discorso prezzi, le cifre che circolano in questi giorni sono particolarmente elevate e fin troppo prossime ai tre zeri. Se Apple Watch Pro superasse i mille euro di listino sorprenderebbe i più anche se non dovrebbe affatto meravigliare poi molto, considerando come altri smartwatch e sportwatch (leggasi Garmin con il recente Enduro 2 ad esempio) vadano già oltre tali cifre.

Ad ogni modo, troveremo conferma (o smentita) fra una manciata di ore, visto che anche Apple Watch Pro è uno dei dispositivi attesi al prossimo Far Out di Casa Cupertino. Dunque, vi diamo appuntamento a mercoledì 7 settembre alle ore 19:00, ma restate collegati anche prima per ulteriori aggiornamenti.

In copertina Apple Watch Series 7

