Le pincipali console gaming non si sfidano più soltanto a colpi di prestazioni via via più elevate o di giochi esclusivi ma danno sempre più importanza anche alla possibilità di personalizzazione offerta agli utenti e Sony con la PlayStation 5 non intende trascurare questo specifico aspetto.

E così nelle scorse ore il colosso nipponico ha annunciato una nuova serie di accessori pensati per la sua console, che arriverà sul mercato con il nome di Grey Camouflage Collection.

Ecco i nuovi accessori esclusivi per PlayStation 5

Così come viene spiegato dal team di Sony, la Grey Camouflage Collection presenta un set di accessori coordinati per il controller wireless DualSense, le cover della console per PlayStation 5 con unità disco Blu-ray Ultra HD e PlayStation 5 Digital Edition e le cuffie wireless con microfono Pulse 3D.

Il nome stesso scelto dal colosso nipponico suggerisce il tema della nuova serie di accessori: il suo team di designer ha deciso di reinventare il motivo mimetico in un nuova chiave contemporanea e gli utenti, guardando da vicino, potranno notare che il motivo presenta le iconiche PlayStation Shapes.

Ecco una galleria di immagini che ci mostra i vari accessori e ci permette di apprezzare il lavoro dei designer del produttore giapponese:

Previous Next Fullscreen

E questo è il video trailer ufficiale, che con un po’ di enfasi si sofferma su alcuni dei particolari più interessanti dei nuovi accessori di Sony:

In arrivo in tempo per i regali di Natale

L’esordio sul mercato degli accessori Grey Camouflage Collection è in programma per l’autunno ma gli utenti più impazienti possono pre-ordinare gli accessori desiderati a partire da giovedì 15 settembre 2022.

Per quanto riguarda l’effettiva disponibilità, il controller wireless DualSense e le cover della console PlayStation 5 arriveranno sul mercato a livello globale il 14 ottobre mentre per le cuffie wireless con microfono Pulse 3D ci sarà da avere pazienza sino al mese di dicembre (il produttore precisa che le date di lancio esatte possono variare in base alla località).