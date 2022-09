La gamma di notebook con sistema operativo Windows 11 di Huawei continua a rinnovarsi con il lancio costante di nuovi prodotti. L’ultimo in ordine di tempo è appena stato presentato in Cina dove, nella giornata di oggi, è stato svelato il nuovo Huawei MateBook E Go. Si tratta di un classico 2 in 1 che strizza l’occhio alla gamma Surface Pro in termini di form factor adottando, però, un chip realizzato da Qualcomm invece che una soluzione della gamma Intel o AMD.

Il nuovo dispositivo di Huawei è, di fatto, un tablet Windows 11 con possibilità di abbinare una tastiera cover in grado di garantire la trasformazione in un vero e proprio notebook. Il nuovo progetto di Huawei è appena stato ufficializzato e, per ora, sarà esclusiva per il mercato cinese. In futuro, però, potrebbe esserci spazio per un debutto anche in Europa. Ecco i dettagli del nuovo Huawei MateBook E Go:

Il nuovo Huawei MateBook E Go è ufficiale: 2 in 1 Windows 11 con chip Qualcomm

La gamma di dispositivi Huawei registra il debutto di un’interessante novità, rappresentata dal nuovissimo Huawei MateBook E Go. Si tratta di un 2 in 1 con sistema operativo Windows 11 che punta a conquistare il mercato proponendo ottime prestazioni, un’elevata autonomia e una portabilità estrema. Il dispositivo può contare su di un display da 12,35 pollici di diagonale con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il chip Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Huawei fa, quindi, una scelta ben precisa, rinunciando ai processori a basso consumo di Intel e AMD per affidarsi ad una soluzione ARM per il suo nuovo tablet Windows. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oppure da 16 GB di RAM e 512 GB di storage. La batteria, invece, è un’unità da 45,8 Wh con ricarica rapida da 65 W.

Il nuovo Huawei MateBook E Go può contare, inoltre, su di una fotocamera frontale da 8 Megapixel e su di una fotocamera posteriore da 13 Megapixel. C’è il supporto al Wi-Fi 6 oltre che al Bluetooth 5.1. Presente anche una porta USB-C. A completare la dotazione troviamo quattro microfoni e 2 speaker audio. Il tablet presenta un peso di 710 grammi e uno spessore di appena 7,68 millimetri.

Sul mercato cinese, il nuovo MateBook E Go arriverà sul mercato in due colorazioni (Snow White e Nebula Gray). La gamma parte da circa 600 euro, al cambio attuale, per il modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre per la versione top da 16 GB di RAM e 512 GB di storage è richiesta una spesa di circa 720 euro. Da notare che la tastiera è inclusa nel prezzo di vendita. In confezione c’è anche la M-Pencil.

In arrivo c’è anche una “Performance Version” del dispositivo, sempre con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, che arriverà sul mercato cinese con un prezzo di circa 800 euro. Al momento, però, non è chiaro quali siano le differenze tra questa versione e il modello standard con la stessa dotazione di RAM e storage. Ulteriori aggiornamenti in merito al progetto e ad un suo possibile arrivo in Italia arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

