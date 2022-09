Se stavate cercando una Nintendo Switch da acquistare a buon prezzo questa è l’occasione giusta perché su eBay sono disponibili un paio di offerte piuttosto allettanti. Il merito è di un coupon che permette di risparmiare il 15% sull’acquisto sia della versione LCD che della OLED (per inciso, è valido anche su altri prodotti che tratteremo a stretto giro in un articolo dedicato), sconto extra cioè valido anche sui prodotti già scontati. Ma passiamo subito ai dettagli dell’offerta, onde evitare rischi di esaurimento delle scorte.

Le Nintendo Switch OLED e LCD sono in offerta a prezzi super

Prima di linkarvi le offerte, due parole sul coupon messo a disposizione da eBay. Si tratta di un buono sconto in vigore da oggi, 5 settembre fino al 25, che vale il 15% di sconto su una lunga serie di prodotti, comprese le Nintendo Switch di cui sopra, per l’appunto.

Lo sconto massimo per utilizzo è di 100 euro, coupon usabile al massimo due volte per ciascun utente su una spesa minima di 15 euro. Come si usa? Basta inserire il codice coupon SETT22 nello spazio apposito di eBay prima di effettuare il pagamento.

Ciò detto, passiamo alle Nintendo Switch in offerta, che proprio grazie a questo buono sconto sono disponibili a prezzi particolarmente bassi. A seguire trovate i link per l’acquisto sia della versione OLED che del modello LCD V2 1.1:

Come anticipato, in mattinata pubblicheremo un articolo con le migliori offerte compatibili con il coupon di eBay in questione, che vi ricordiamo essere in vigore fino al 25 settembre. Ma se cercate altro, c’è pur sempre il nostro canale Telegram prezzi.tech dove potete trovare le migliori occasioni della tecnologia aggiornate giorno per giorni: ecco il link diretto.

Forse ti sei perso: Il Back to School di Unieuro continua: offerte e rimborsi fino a 350 euro sui PC