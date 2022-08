Sembra che Apple stia cercando di blindare altri marchi collegati al suo futuro sistema per la realtà virtuale e la realtà aumentata.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, il colosso di Cupertino avrebbe depositato indirettamente i nuovi marchi “Reality One”, “Reality Pro” e “Reality Processor” negli Stati Uniti, UE, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Costa Rica e Uruguay.

Apple avrebbe brevettato i marchi “Reality One”, “Reality Pro” e “Reality Processor”

All’inizio dell’anno sono emersi indizi sul termine “Reality” che Apple potrebbe utilizzare per il suo futuro visore AR/VR, mentre qualche mese dopo è stato individuato il brand “realityOS” presso l’ufficio brevetti degli Stati Uniti.

I marchi Reality One e Reality Pro potrebbero essere utilizzati come denominazione per il visore di realtà mista di Apple, mentre “Reality Processor” potrebbe riferirsi a un chipset basato su M2 appositamente progettato per il visore.

Secondo quanto riportato da Bloomberg i tre marchi collegati all’esperienza AR/VR sono stati depositati da società e studi legali collegati con Apple.

L’azienda di Cupertino sta lavorando da anni al suo atteso visore per la realtà mista che a maggio sarebbe stato presentato nel consiglio di amministrazione, tuttavia il prodotto avrebbe una data di lancio, nonostante non sia stato menzionato alla WWDC.

