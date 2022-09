A quasi un mese di distanza dalla presentazione delle Sennheiser MOMENTUM 4 e a quasi tre anni dal debutto di AMBEO, il produttore tedesco continua a spingere sul settore soundbar portando e svelando a IFA 2022 un paio di prodotti appartenenti a quest’ultima famiglia. Da una parte c’è Sennheiser AMBEO Soundbar Plus, dall’altra AMBEO Sub, due prodotti di fascia elevata e a prova di audiofili. Costano, ma decisamente meno rispetto alla AMBEO Soundbar Max, che resta il modello più pregiato della gamma. Ma scopriamole meglio nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni di Sennheiser AMBEO Soundbar Plus e AMBEO Sub

AMBEO Soundbar Plus e AMBEO Sub si basano sul successo della premiata AMBEO Soundbar Max, giudicata dai recensori come la migliore soundbar al mondo. Grazie al suono profondo e coinvolgente e all’alloggiamento più compatto, la nostra nuova soundbar AMBEO Plus offre ancora più scelte per coloro i quali desiderano godere di un’esperienza home theater con un suono di altissima qualità. Con queste parole Maximilian Voigt, Product Manager delle soundbar AMBEO di Sennheiser, saluta i nuovi modelli presentati nelle scorse ore a IFA 2022.

Sennheiser AMBEO Soundbar Plus

Fra i punti di forza di Sennheiser AMBEO Soundbar Plus è necessario citare il sistema di virtualizzazione a effetto home theater 7.1.4, la funzione automatica di autocalibrazione che va a modificare l’acustica in base alla stanza in cui ci si trova, il “Potenziamento vocale” che fa sì che le parole pronunciate risaltino, o ancora, la “Modalità notturna” che offre un ascolto più discreto quando necessario.

Il sistema operativo Advanced AMBEO OS permette di connettere la Sennheiser AMBEO Soundbar Plus via Bluetooth, tramite Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect e integra Dolby Atmos e Google Chromecast, oltre a DTS:X, MPEG-H e 360 Reality Audio e l’assistenza vocale di Amazon Alexa e Apple Siri.

Il comparto audio è questione di sette driver a cono in alluminio con al corredo 2 woofer a lunga gittata da 4 pollici per basse frequenze fino a 38 Hz. La potenza complessiva è pari a 400 W RMS. Per il resto c’è da menzionare la presenza di una porta HDMI eARC (HDMI 2.1), di 2 HDMI 2.0a, una S/PDIF, una AUX e una USB A.

Sennheiser AMBEO Sub

Passando invece al Sennheiser AMBEO Sub, l’azienda sottolinea innanzitutto come la potenza dei bassi sia alimentata dalla tecnologia di virtualizzazione AMBEO, la stessa che accennavamo sopra e che, in questo caso contribuisce a rendere il più possibile i suoni naturali e coinvolgenti. Alla base c’è un woofer da 8″ che, abbinato a un amplificatore da 350 W RMS di classe D e a una chiusura ermetica dedicata, assicurano bassi profondi fino a 27 Hz e un livello audio a prova di audiofili.

Da segnalare la presenza della tecnologia multi-sub che permette di connettere senza fili fino a quattro subwoofer e di calibrarli uno per uno in maniera tale da ottenere un suono ottimale a seconda dei contenuti riprodotti. Volendo c’è anche la funzione automatica di calibrazione che, rilevando le caratteristiche acustiche della stanza, regola di conseguenza i parametri, parametri comunque gestibili anche dall’app companion Smart Control.

Prezzi e disponibilità in Italia di Sennheiser AMBEO Soundbar Plus e AMBEO Sub

Sia Sennheiser AMBEO Soundbar Plus (disponibile al prezzo di listino di 1.499 euro) che AMBEO Sub (a 699 euro) sono stati annunciati a IFA 2022 anche per il mercato italiano. Entrambi sono già preordinabili direttamente sul sito web ufficiale del produttore, in vendita dal prossimo 22 settembre (probabilmente anche su Amazon).

