Come ogni anno, le settimane che precedono l’inizio della nuova stagione scolastica sono occasione per buoni affari nel mercato della tecnologia. Lo dimostrano le tante offerte che si susseguono in questi giorni, molte delle quali promosse da Amazon. Oltre alle Offerte di settembre, disponibili anche su una marea di dispositivi Amazon, agli sconti del 20% sui prodotti Amazon Warehouse e a quelle proposte da ASUS, vale la pena aprire una parentesi sui notebook MSI in offerta per la Gaming Week di Amazon, visto che le occasioni sono in alcuni casi decisamente interessanti. C’è tempo fino al 9 settembre, perciò passiamo subito a scoprire le offerte più allettanti da tenere in considerazione.

Le migliori offerte sui notebook MSI della Gaming Week di Amazon

Fra i notebook di MSI più interessanti per rapporto qualità prezzo vale la pena sottolineare in primis MSI Katana GF66, un portatile da gaming aggiornato al 2022 con a bordo un Intel Core i7-12700H e una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050. La versione in offerta su Amazon in occasione della Gaming Week è quella con 512 GB di memoria interna (SSD) e 16 GB di RAM. Il prezzo? Costa 1.099 euro invece di 1.349 (ben 250 euro in meno). Volendo, c’è scontata anche la variante di MSI Katana GF66 con la GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, ma con processore più datato (l’Intel Core i7-11800H) e con gli stessi numeri in termini di memorie. È disponibile in offerta a 1.399 euro invece di 1.699.

Da segnalare anche il notebook MSI Alpha 15, in offerta su Amazon a 1.299 euro invece di 1.699 (il 24% in meno). Parliamo di un portatile che si presenta con uno schermo da 15,6″ con refresh rate da 144 Hz, che nasconde sotto il cofano un processore Ryzen 7 5800H affiancato a una GPU AMD RX 6600M. Lato memorie, la versione scontata monta 1 TB di SSD M.2 PCIe 3.0 e 16 GB di RAM DDR4.

Salendo un po’ di prezzo, segnaliamo inoltre il portatile MSI Pulse GL76, un notebook da gaming aggiornato al 2022 che si presenta con uno schermo da 17,3″ Full HD con frequenza di aggiornamento da 144 Hz, 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 1 TB (M.2 PCIe 4.0). A bordo c’è un Intel Core i7-12700H affiancato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060. È disponibile in offerta su Amazon a 1.599 euro invece di 1.849.

Allo stesso prezzo di quest’ultimo c’è anche MSI Stealth 15M, acquistabile in offerta a 1.599 euro invece di 1.799. La versione scontata è quella dotata di un Intel Core i7-1260P, della NVIDIA GeForce RTX 3060, di 16 GB di RAM DDR4 e di 1 TB di SSD PCIe 4.0.

Volendo invece salire ulteriormente di prezzo è necessario citare altri due notebook da gaming di fascia elevata, scontati di 600 e 700 euro in occasione della Gaming Week di Amazon. Il primo è il portatile MSI Raider GE66, un dispositivo dotato di uno schermo da 15,6″ QHD con refresh rate a 240 Hz che, sotto la scocca, nasconde un Intel Core i7-12700H, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, 2 TB di spazio d’archiviazione su SSD M.2 PCIe 4.0 e ben 32 GB di RAM DDR5. Il prezzo? È in offerta a 2.899 euro invece di 3.499.

L’altro cui accennavamo, scontato di 700 euro, è l’MSI Stealth GS66, disponibile in offerta a 2.499 euro invece di 3.199. Si tratta di un notebook da gaming che vanta uno schermo da 15,6″ QHD con frequenza di aggiornamento a 240 Hz, una CPU Intel Core i7-12700H, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD M.2 PCIe 4.0.

Questi erano solo alcuni dei portatili da gaming di MSI scontati in occasione della Gaming Week di Amazon, che vi ricordiamo essere in vigore fino al 9 settembre 2022. Tutti gli altri li trovate nel link qui sotto, mentre se cercate altri portatili o dispositivi tech in offerta non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo le occasioni più ghiotte del web sulla tecnologia: ecco il link diretto.

I notebook MSI in offerta su Amazon

In copertina MSI Prestige 14 Evo (qui per la nostra recensione)

Forse ti sei perso: i migliori notebook da gaming del mese, la nostra selezione aggiornata