La NASA ha fissato per sabato 3 settembre la data per il nuovo tentativo di lancio del razzo Space Launch System, protagonista del programma spaziale Artemis che punta a tornare a esplorare la Luna grazie al mega razzo sul quale è integrato il veicolo spaziale Orion posto sulla sua sommità.

Sono passati ben 50 anni dalla missione Apollo 17 del dicembre 1972 ossia da quando un essere umano ha messo piede per l’ultima volta sul suolo lunare grazie agli americani Eugene Cernan e Harrison Schmitt. La missione Artemis, attraverso la propria roadmap, ha compito di rinvigorire le ambizioni attorno alle esplorazioni spaziali con l’obiettivo, un giorno, di lanciare un programma ancora più ambizioso con protagonista Marte.

Artemis 1: i motivi del mancato lancio

Come molti di voi sapranno, il primo tentativo di lancio, effettuato il 29 agosto, è stato rinviato a causa di un problema tecnico al motore numero 3 del razzo che, in fase di preparazione del propellente, ha fatto rilevare una temperatura molto più alta rispetto agli altri.

I tecnici, di fatto, si sono ritrovati costretti a interrompere il conto alla rovescia alla ricerca di una soluzione che ha fatto slittare la data di lancio. Nonostante l’anomalia, il rinvio era un’eventualità presa in considerazione vista la complessità del sistema che caratterizza il programma Artemis.

Nel corso di questi giorni i tecnici hanno potuto approfondire la questione rilevando anomalie non tanto al motore stesso quanto ai sensori dei motori del razzo i quali pare non ne stessero rilevando la corretta temperatura.

Inizialmente la scelta per il secondo tentativo sembrava fosse ricaduta sul 2 settembre ma è slittata anch’essa a causa di condizioni meteo sfavorevoli.

Il nuovo lancio è ora previsto per le 20:17 (ora italiana) di sabato 3 settembre anche se è previsto un sopralluogo fissato per domani, giovedì primo settembre, in cui i responsabili analizzeranno i dati meteorologici – al momento favorevoli – per poter confermare la data di lancio del primo step del programma Artemis che potrebbe riportare l’umanità sulla Luna.

Potrebbe interessarti anche: Debutta Twitter Circle, una nuova funzione per discussioni riservate