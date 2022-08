La missione spaziale Artemis 1 della NASA che porterà la capsula Orion nell’orbita lunare sta per iniziare. Alle 14:33 ora italiana dal centro spaziale Kennedy in Florida decollerà il vettore SLS con la capsula senza equipaggio che orbiterà intorno alla Luna.

La missione metterà alla prova lo Space Launch System (SLS) e il modulo di servizio Orion in una spedizione che affronterà un sorvolo ravvicinato del nostro satellite. La missione prevede anche il rilascio di 10 cubesat, tra cui l’italiano Argomoon, unico europeo tra i progetti selezionati dalla NASA.

In occasione del lancio l’Agenzia Spaziale Italiana organizzerà un evento in diretta streaming con alcuni rappresentanti dell’Agenzia e del mondo istituzionale e industriale per approfondire l’importante ruolo dell’Italia e le opportunità collegate a questa nuova missione spaziale internazionale.

Missione Artemis 1, la diretta streaming su AsiTV

L’inizio della diretta è programmato per le ore 14:15, poco dopo l’apertura delle porte dell’Auditorium, con l’intervento del direttore Scienza dell’ASI Mario Cosmo che discuterà del ruolo dell’Italia nella missione che un giorno riporterà l’uomo a calpestare il suolo lunare.

La preparazione al lancio verrà commentata a cura di Mario Musmeci dell’unità Ingegneria di ASI e coordinatore delle attività ingegneristiche con NASA, mentre il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia si collegherà dal Kennedy Space Center in Florida.

Presente anche il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao che commenterà la diretta da remoto subito dopo il lancio.

Simone Pirrotta, Project Manager di ArgoMoon per ASI e Raffaele Mugnuolo, responsabile dell’Unità Satelliti Scientifici e per l’esplorazione Robotica di ASI, si collegheranno con il Kennedy Space Center per l’ultima parte della diretta che sarà dedicata alle ultime news dalla Florida. Per seguire la diretta streaming del lancio di Artemis 1 è sufficiente visitare il sito Web di AsiTV a questo indirizzo.

Aggiornamento: lancio sospeso per problemi a uno dei motori del razzo

La NASA ha annunciato che il lancio è stato sospeso per un problema a uno dei quattro motori del lanciatore Sls. La missione Artemis 1 riprenderà non appena i tecnici avranno risolto l’inconveniente.