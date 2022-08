Il controverso notch degli iPhone di Apple non è esattamente un prodigio dell’estetica, tuttavia è un concetrato di tecnologia, per questo motivo la sua rimozione — imminente sugli iPhone 14 Pro — ha richiesto un mucchio lavoro per trovare soluzioni che non fossero dei compromessi a livello funzionale.

Nei giorni scorsi, Apple ha ufficializzato un evento per il prossimo 7 settembre, dunque la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 14 è praticamente dietro l’angolo. Dopo che ieri avevamo provato ad interpretare l’invito escogitato da Cupertino per l’evento “Far Out”, quest’oggi entriamo un po’ più nel tecnico con la tecnologia brevettata da Apple per un iPhone senza notch.

Brevetto Apple: tecnologia per un iPhone senza notch

Tutte le indiscrezioni degli ultimi mesi vanno nella stessa direzione: i nuovi iPhone 14 Pro e iphone 14 Pro Max (ma non gli iPhone 14 standard) dovrebbero abbandonare la consueta tacca in favore di una soluzione tutta nuova: un doppio foro, di cui uno di forma allungata “a pillola” e uno circolare — una sorta di “i” di iPhone posta in orizzontale — per accogliere la fotocamera anteriore e la componentistica del Face ID.

Ebbene, un nuovo brevetto pubblicato dall’US Patent and Trademark Office (USPTO) e scoperto da Patently Apple, sembra illustrare proprio le tecnologie messe in campo da Apple per ottenere un simile risultato.

A dirla tutta, la richiesta di brevetto copre diverse possibili varianti del dispositivo e prevede una combinazione di più elementi, ovvero una fotocamera, un emettitore di luce IR e un elemento adibito al suo reindirizzamento (“light folding element”). La richiesta di brevetto parla dell’utilizzo di un light-folded projector al fine di ridurre le dimensioni delle componenti, così da lasciare più spazio per il display.

Per dirla in termini più semplici, la soluzione adottata da Apple sarebbe un prisma: grazie a questo, l’emettitore IR potrebbe essere spostato lateralmente e lasciato nascosto sotto al display, con il prisma — piccolo rispetto all’emettitore — incaricato di far compiere al fascio di luce un angolo di 90°. Un risultato simile sarebbe stato possibile posizionando uno specchio a 45°, tuttavia una delle illustrazioni del brevetto parla apertamente di un prisma (in quarzo).

Il notch degli iPhone convoglia tanta tecnologia, come ci ricorda molto bene la seguente immagine ufficiale. Dopo averne ridotto le dimensioni del 20% con la serie iPhone 13, Apple si appresta a compiere il passo successivo e il brevetto in argomento ci permette di capire come ciò sia possibile: il produttore californiano avrebbe trovato un nuovo modo per organizzare tutto il necessario così da occupare uno spazio complessivo sensibilmente minore.

Se siete curiosi di prendere visione del brevetto completo, potete fare riferimento al link in fonte.

Apple iPhone 14 Pro senza notch

Come ripetiamo sempre, l’esistenza di un brevetto non rappresenta in alcun modo una garanzia della commercializzazione di un prodotto o dell’utilizzo di una soluzione, in questo caso, però, ci sono buone probabilità.

Come detto, infatti, negli ultimi mesi si è parlato molto spesso dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max senza notch: lo aveva detto Mark Gurman di Bloomberg lo scorso mese di giugno, l’analista Ming-Chi Kuo e altre fonti ne avevano parlato addirittura lo scorso anno, poco dopo il lancio sul mercato degli iPhone 13.

Negli ultimi giorni, complice l’avvicinarsi dell’evento di presentazione ufficiale, la curiosità si è ridestata di colpo e anche i leaker si sono rimessi al lavoro: DuanRui ha condiviso tre foto dal vivo di quello che sembra proprio il doppio foro di iPhone 14 Pro, tuttavia il leaker dice di ripubblicare soprattutto contenuti che circolano sui social cinesi e la provenienza di queste foto non è affatto chiara.

Dal canto suo, Ice universe ha pubblicato questa foto parlando apertamente di un dummy di iPhone 14 Pro. Pur con qualche differenza rispetto alle foto precedenti, rende bene l’idea.

