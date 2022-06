Nonostante le numerose indiscrezioni, il fantomatico visore per la realtà virtuale e aumentata di Apple non è stato menzionato alla WWDC iniziata ieri.

L’assenza del prodotto non sorprende, poiché il settore si aspettava che l’evento sarebbe stato focalizzato su altri prodotti dell’azienda di Cupertino.

Secondo le voci di corridoio il visore AR/VR di Apple non verrà lanciato prima del 2023, ma ieri il noto analista Ming-Chi Kuo ha rivelato in che momento la società avrebbe in programma di annunciare e lanciare il prodotto.

Ecco il presunto programma di lancio del visore AR/VR di Apple

Secondo quanto riportato da Kuo su Twitter, Apple terrà un evento a gennaio 2023 per rivelare il visore e gli strumenti per gli sviluppatori verranno spediti entro 2-4 settimane dopo l’evento.

I preordini per il prodotto inizierebbero nel secondo trimestre del 2023, mentre le vendite partirebbero prima della WWDC del prossimo anno.

Secondo varie indiscrezioni ci sarebbero ancora problemi in corso relativamente allo sviluppo del visore per la mixed reality di Apple, i quali avrebbero fatto slittare il lancio del prodotto fino al prossimo anno. Stando agli ultimi rumor il visore di Apple dovrebbe essere inizialmente un dispositivo di nicchia che costerebbe circa 3.000 dollari, inoltre sembra che Apple stia collaborando con i registi di Hollywood per la creazione di contenuti fruibili attraverso il dispositivo.

