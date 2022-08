Sul sito tedesco di Amazon sono da poco apparse delle nuove lampadine smart dal look particolarmente accattivante. Le lampadine Philips Hue Lightguide saltano all’occhio per la presenza di un caratteristico tubo luminoso interno e per la finitura lucida e riflettente.

Philips Hue scrive che le sue nuove lampade Lightguide emettono una luce dai colori brillanti che è possibile personalizzare attraverso milioni di sfumature di bianco e colore per creare la giusta atmosfera in qualsiasi stanza della casa intelligente.

Le lampadine smart Philips Hue Lightguide appaiono eleganti e raffinate

All’inizio ci saranno tre diverse versioni, con altri due modelli che dovrebbero arrivare in seguito, tuttavia tutte le nuove lampadine smart condividono la medesima tecnologia White e Color Ambiance che permette di impostare non solo i toni del bianco, ma anche dei colori. La luminosità massima è riportata come 500 lumen a 2.700 Kelvin.

Tutta questa sciccheria ha tuttavia un prezzo che non è proprio trascurabile, in quanto le lampadine E27 Philips Hue Lightguide partono da 75 euro, anche se i prezzi riportati su Amazon Germania potrebbero non essere quelli definitivi.

A giugno il leader mondiale nel settore dell’illuminazione Signify ha presentato una nuova gamma di prodotti per l’illuminazione intelligente a marchio Philips Hue, per offrire a coloro che scelgono questo ecosistema una maggiore flessibilità, un migliore controllo e più opzioni di design per la casa.

