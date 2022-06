Signify, leader mondiale nel settore dell’illuminazione ha da poco presentato una nuova gamma di prodotti per l’illuminazione intelligente a marchio Philips Hue, per offrire a coloro che scelgono questo ecosistema una maggiore flessibilità, un migliore controllo e più opzioni di design per la casa.

Tra i nuovi prodotti della gamma Philips Hue, rientrano il primo sistema di illuminazione a binario (serie Perifo) completamente personalizzabile con una gamma di luci apposite e la prima lampada portatile ricaricabile della serie Go, sfruttabile sia in ambienti esterni che interni.

Philips Hue: quest’estate arrivano tanti nuovi prodotti

Nella giornata di ieri, Signify ha presentato una nuova gamma di prodotti per la smart home della rinomata serie Philips Hue, pensati per soddisfare le esigenze di tutti coloro che già sfruttano questo ecosistema intelligente o per invogliare nuovi clienti a farne parte.

Prima di scoprire nel dettaglio tutte le novità che sono state presentate, vi riportiamo le parole di Jasper Vervoort, leader aziendale di Philips Hue presso la casa madre Signify:

“In Philips Hue riteniamo che la personalizzazione e il controllo senza sforzo delle nostre luci intelligenti sia essenziale per creare un’esperienza di illuminazione intelligente divertente e personalizzata in qualsiasi punto della casa. Con la nostra nuova gamma di prodotti, offriamo ai nostri clienti opzioni di illuminazione intelligente ancora più flessibili, creando l’atmosfera giusta, aiutando con la routine quotidiana o aggiungendo un tocco di eleganza del design all’interno o all’esterno.”

Philips Hue Perifo

Perifo è una nuova linea di prodotti del rinomato ecosistema di luci intelligenti, composta da binari individuali che si incastrano per creare un binario completamente personalizzabile. Il cliente potrà scegliere il layout e la lunghezza del binario e, soprattutto, quali luci includere, avendo il pieno controllo sul modo in cui illuminare la propria casa. I binari possono essere fissati sia a parete che a soffitto e collegati a una presa standard o a cavi esistenti sfruttando l’alimentatore incluso. A quel punto, sarà possibile scegliere le luci intelligenti da piazzare sui binari, posizionate a totale discrezione: sarà possibile scegliere tra faretti, luci a sospensione, barre luminose e tubi luminosi, tutti posizionabili in un unico binario Perifo per creare l’atmosfera giusta per ogni occasione, senza rinunciare ad avere un elemento dal design unico.

Philips Hue Xamento

Con il proprio ecosistema, Philips pensa all’illuminazione intelligente anche per il bagno, presentando due membri della gamma Xamento in colorazione nera: nello specifico, si tratta di faretti da incasso e plafoniere che offrono luce a colori e dimmerabile.

I faretti da incasso Xamento sono disponibili in confezione singola o da tre pezzi e offrono una luminosità fino a 350 lumen; la plafoniera invece, unicamente in misura media, è in grado di sprigionare fino a 2350 lumen. Tutta la gamma Xamento di Philips Hue è progettata per potere comodamente essere installata in ambienti umidi, caratteristica molto comune nelle stanze da bagno.

Philips Hue Go

La serie Go si arricchisce di un nuovo esponente. Si tratta di una lampada intelligente di design da tavolo, ricaricabile tramite la base di ricarica inclusa, che può essere facilmente spostata dagli ambienti interni a quelli esterni, garantendo fino a 48 ore di autonomia.

Tramite un pulsante presente sulla lampada, è possibile scorrere tra le “scene” preimpostate per potere creare sempre l’atmosfera giusta.

Philips Hue Signe e nuovo stile di sveglia Sunrise

Le lampade a gradiente della serie Signe si arricchiscono della nuova colorazione rovere con base in legno naturale, sia nella versione da tavolo che in quella da pavimento.

Con il lancio della nuova colorazione, Philips Hue lancia il nuovo stile di sveglia Sunrise, ottimizzato per le lampade a gradiente: si tratta di una transizione ricca e colorata attraverso la luce blu e arancione tenue che mira ad imitare il sole che appare all’orizzonte per migliorare la fase di risveglio mattutino.

Questo nuovo stile di sveglia è disponibile direttamente nell’app Hue, nella schermata delle automazioni sotto la voce “Risveglio con la luce” per gli utenti in possesso dell’Hue Bridge, e nella scheda delle Routine per gli utenti che sfruttano le luci intelligenti via bluetooth.

Philips Hue Tap Dial

Oltre a tutte le nuove luci, arriva un accessorio, l’ennesimo per controllare fisicamente tutte le luci intelligenti presenti in casa: parliamo del selettore Philips Hue Tap, dotato di quattro pulsanti (personalizzabili per controllare le luci in massimo tre stanze o in zone separate della casa) che consentono di scegliere o regolare istantaneamente qualsiasi scena di luce. Il tutto si configura facilmente tramite l’app Hue.

Oltre ai pulsanti, l’interruttore ha anche un quadrante girevole che, in base alla velocità di rotazione impressa, attenua o aumenta la luminosità delle luci.

Dal punto di vista estetico, questo interruttore è realizzato in plastica opaca, bianca o nera, aspetto che lo rende adatto a qualsiasi tipologia di arredamento della casa.

Al pari di tutti gli altri interruttori dell’ecosistema Philips Hue, anche il Tap Dial può essere utilizzato come un pratico telecomando o essere montato magneticamente su qualsiasi superficie metallica.

Le novità dell’app dedicata

L’app Hue, disponibile al download sia sull’App Store di Apple che sul Play Store di Google, consente sia agli utenti potenziali che a quelli esistenti, di esplorare la suite completa di funzionalità offerte dall’ecosistema, consentendo un primo approccio con il mondo dell’illuminazione intelligente.

L’app offre una nuova modalità Demo all’interno della scheda Esplora e offre una gamma di esperienze virtuali che mettono in mostra le potenzialità di Philips Hue nel trasformare la casa e migliorare la routine quotidiana degli utenti.

Come mostrato nella seguente schermata, le varie demo permettono di prendere familiarità con il controllo delle luci in stanze diverse, con la possibilità di impostare scene colorate, con la sincronizzazione delle luci con le smart TV, giochi o musica, prendere familiarità con gli accessori e tanto altro.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti dell’ecosistema Philips Hue

Tra i nuovi prodotti presentati, la nuova linea Perifo e la lampada da tavolo portatile saranno disponibili in Europa alla fine dell’estate 2022; i singoli prodotti saranno disponibili ai seguenti prezzi:

Philips Hue Perifo – Binario (nero o bianco) – tra i 49,99€ e gli 89,99€

– Binario (nero o bianco) – tra i e gli Philips Hue Perifo – Connettori (neri o bianchi) – tra i 19,99€ e i 29,99€

– Connettori (neri o bianchi) – tra i e i Philips Hue Perifo – PSU (a parete o soffitto) – al prezzo di 99,99€

– PSU (a parete o soffitto) – al prezzo di Philips Hue Perifo – Luci a binario – tra i 119,99€ e i 299,99€

– Luci a binario – tra i e i Philips Hue Go – Lampada da tavolo portatile – al prezzo di 149,99€

Tutti gli altri nuovi prodotti della gamma, appena presentati, sono già disponibili all’acquisto anche in Italia da ieri, martedì 21 giugno 2022, ai seguenti prezzi:

Philips Hue Signe – Lampada a gradiente da tavolo (rovere) al prezzo di 239,99€

– Lampada a gradiente da tavolo (rovere) al prezzo di Philips Hue Signe – Lampada a gradiente da pavimento (rovere) al prezzo di 349,99€

– Lampada a gradiente da pavimento (rovere) al prezzo di Philips Hue Xamento – Faretto da incasso (nero) al prezzo di 79,99€ (o 219,99€ per la confezione da 3)

– Faretto da incasso (nero) al prezzo di (o per la confezione da 3) Philips Hue Xamento – Plafoniera media (nera) – al prezzo di 219,99€

– Plafoniera media (nera) – al prezzo di Philips Hue Tap Dial – Interruttore (bianco o nero) – al prezzo di 49,99€

I nuovi prodotti sono acquistabili sia sullo store ufficiale di Philips Hue che presso i rivenditori autorizzati, tra cui rientra anche il colosso dell’e-commerce Amazon.

