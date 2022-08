Apple ha tante novità in cantiere per i prossimi mesi. Il grande appuntamento è, naturalmente, rappresentato dal debutto dei nuovi iPhone 14. I nuovi smartphone della casa di Cupertino arriveranno sul mercato nel corso del prossimo mese di settembre con l’evento di presentazione che dovrebbe essere fissato per il 7 settembre (l’ufficialità è attesa a giorni).

Nel frattempo, Apple lavora anche alla gamma iPad e, in particolare, ha in cantiere la decina generazione di iPad ovvero il nuovo entry level della linea di tablet dell’azienda. In attesa delle presentazioni ufficiali, si continua a parlare dei nuovi dispositivi. In particolare, gli ultimi rumor riguardano la possibile forte domanda per il top di gamma iPhone 14 Pro Max.

A ridurre il successo complessivo della gamma iPhone 14, però, potrebbero essere le ottime vendite degli attuali iPhone 13 che continuano a macinare risultati straordinari. Da notare anche nuove informazioni sulle specifiche del futuro iPad. Ecco tutti i dettagli:

Attese vendite record, al lancio, per il nuovo iPhone 14 Pro Max

Partiamo dalle ultime news dedicate agli iPhone 14. Stando alle informazioni rivelate dall’insider Ross Young, al momento, sarebbe iPhone 14 Pro Max il modello di riferimento della gamma per quanto riguarda unità prodotte. Il futuro top di gamma di Apple, infatti, ha raggiunto il 29% della produzione complessiva, almeno per quanto riguarda la fornitura di pannelli del display.

Dei quattro nuovi iPhone 14 in arrivo, almeno per la prima fase di lancio, il nuovo iPhone 14 Pro Max è quello che dovrebbe registrare un volume di vendita maggiore con Apple che cercherà di indirizzare gli utenti verso questa variante della nuova serie che è anche quella con prezzo più elevato.

Secondo Young, inoltre, l’inedito iPhone 14 Max, che prenderà il posto del Mini (eliminato dopo due anni con vendite scarse) raggiunge al momento solo il 21% della produzione complessiva della nuova gamma di iPhone. Da notare, però, che l’analista ritiene che nel corso del quarto trimestre del 2022 potrebbe registrarsi una sostanziale crescita degli ordini per iPhone 14 Max, smartphone destinato a diventare tra i riferimenti della gamma Apple.

iPhone 13 continua a vendere molto bene: un problema per i nuovi iPhone 14?

A ridurre il successo dei futuri iPhone 14, però, potrebbero essere gli ottimi risultati di vendita degli iPhone 13. I dati relativi al mercato statunitense, infatti, confermano che la domanda per gli iPhone 13 è ancora molto alta. Nel corso del mese di luglio, infatti, circa il 66% degli smartphone venduti dai principali operatori di telefonia americani (Verizon, AT&T e T-Mobile) sono stati iPhone con gli iPhone 13 che hanno raggiunto una quota di mercato del 61%.

Le ottime degli iPhone 13 potrebbero influire negativamente sul successo dei nuovi iPhone 14, anche in considerazione di un sempre più probabile incremento del prezzo dei nuovi smartphone di Apple rispetto alla generazione precedente. Al momento, però, non ci sono ancora analisi precise in merito ai possibili risultati dei nuovi iPhone 14.

Un report del mese scorso di Bloomberg anticipava risultati di vendita simili per gli iPhone 14 rispetto a quelli raggiunti nel quarto trimestre del 2021 dagli iPhone 13. L’uscita di scena del Mini, in favore dell’inedito Max, e la scelta di non aggiornare il SoC per i due modelli base (il nuovo A16 Bionic dovrebbe essere un’esclusiva dei modelli Pro) sono fattori che, in un modo o in un altro, potrebbero influenzare le vendite della nuova gamma. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane.

Il nuovo iPad di decima generazione potrebbe presentare diverse novità e una posizione inedita per la camera anteriore

Passiamo ora alla decima generazione di iPad, il nuovo entry level della gamma noto semplicemente come “iPad”. Sul progetto circolano già da tempo diverse indiscrezioni. Il nuovo tablet debutterà ufficialmente ad ottobre, come confermato da diversi report di queste settimane. Apple, infatti, dopo l’evento di settembre (con protagonisti gli iPhone 14 e nuovi Apple Watch stando ai rumor di questi giorni) organizzerà un secondo evento, dedicato a Mac e iPad, ad ottobre.

Il nuovo iPad di decima generazione sarà il protagonista di tale evento. Stando alle prime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe presentare un display più grande rispetto al modello attualmente in commercio che si ferma a 10,2 pollici. Il nuovo modello dovrebbe presentare una diagonale di 10,8 pollici. A gestire il funzionamento del tablet, invece, dovrebbe esserci l’Apple A14 Bionic, chip già utilizzato dagli iPhone 12 e garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo.

Da segnalare un possibile cambio di posizionamento della fotocamera anteriore che potrebbe spostarsi su di uno dei lati “lunghi” del tablet. Tale cambiamento sarebbe legato alla funzionalità Center Stage che sembrerebbe offrire prestazioni migliori con un posizionamento di questo tipo della camera anteriore. Una soluzione di questo tipo potrebbe influenzare anche le cornici del display.

Ricordiamo, inoltre, che il nuovo iPad di decima generazione dovrebbe arrivare sul mercato con una porta USB-C e con il tradizionale tasto Home con Touch ID integrato. Il prezzo potrebbe essere leggermente superiore rispetto a quello della nona generazione che, in Italia, parte da 389 euro. È lecito ipotizzare il superamento di quota 400 euro per la versione base che potrebbe continuare a proporre 64 GB di storage. Ulteriori conferme arriveranno, di certo, nel mese di settembre, in vista del debutto in programma ad ottobre.

