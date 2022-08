Per molto tempo la pubblicità non è mai stata la maggior fonte di guadagno per Apple, poiché ha sempre venduto hardware premium a prezzi profittevoli e quindi con pochi annunci, ma recentemente abbiamo appreso che Apple starebbe puntando a incrementare le sue entrate pubblicitarie già nel 2023 aumentando la quantità di annunci nelle sue app.

Ora sembra che l’azienda di Cupertino intenda inserire annunci pubblicitari nella sua app Mappe già a partire dal prossimo anno.

Tra qualche mese Apple potrebbe inserire più annunci su Mappe

Al momento la divisione pubblicitaria di Apple sta generando circa 4 miliardi di dollari all’anno, ma secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg la società è intenzionata a incrementare le entrate pubblicitarie ad almeno 10 miliardi all’anno.

Questo potrebbe portare a un aumento degli annunci nelle sue app integrate nei dispositivi, come Mappe, Podcast, ecc.

Secondo quanto riferito gli utenti potrebbero iniziare a vedere più annunci sull’app di navigazione Mappe tra qualche mese e probabilmente non saranno sotto forma di banner.

Apple potrebbe offrire agli inserzionisti la possibilità di pagare di per i posizionamenti migliori, in modo che quando gli utenti cercano un determinato ristorante, i locali che hanno pagato vengano visualizzati nei primi risultati come annunci.

In questo modo Apple incrementerebbe i profitti provenienti dalla pubblicità, tuttavia alcuni fan del brand potrebbero lamentarsi dell’esperienza meno premium e iniziare a guardarsi intorno.

