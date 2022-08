Nei mesi scorsi è emerso che Apple abbia deciso di non lanciare un modello mini per la serie iPhone 14, la cui presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel corso di settembre.

Il colosso di Cupertino solitamente è più riservato sui suoi device rispetto ai produttori di smartphone Android e non condivide materiale di marketing con i suoi partner al dettaglio prima del lancio ma, di tanto in tanto, qualche anticipazione “scappa” ugualmente.

Alla fine iPhone 14 mini potrebbe arrivare

Ebbene, nelle scorse ore dal continente asiatico sono rimbalzate delle indiscrezioni sui prossimi modelli di iPhone e iPad che Apple ha in programma di lanciare e tra di essi vi sarebbe anche iPhone 14 mini.

Se tali indiscrezioni si dovessero rivelare fondate, a festeggiare sarebbero tutti quegli utenti alla ricerca di un dispositivo che possa essere usato con una sola mano (ciò grazie al display da 5,4 pollici), una caratteristica divenuta ormai molto rara al giorno d’oggi, soprattutto se si prende in considerazione la fascia alta del mercato.

Il prossimo mese dovrebbero essere lanciati un iPhone 14 “normale“, uno “mini“, uno “Pro” e uno “Pro Max“. Per quanto riguarda gli iPad, invece, dovrebbero arrivare un iPad 10.2 (la decima generazione), un iPad Pro 12.9 (la sesta generazione) e un iPad Pro 11 (la quarta generazione).

C’è da precisare che altre fonti ritengono ancora oggi che Apple non abbia in programma di lanciare un iPhone 14 mini ma una versione “Max”, caratterizzata da un display decisamente più “importante” (con una diagonale da 6,7 pollici). Se ciò dovesse essere vero, gli amanti degli smartphone compatti dovranno accontentarsi di iPhone SE (il prossimo modello dovrebbe arrivare nel 2023).

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere le prossime indiscrezioni o avere pazienza fino al 7 settembre, giorno che pare sia stato scelto dal colosso di Cupertino per la presentazione ufficiale della sua nuova generazione di device.

* * * Nell’immagine in alto iPhone 13 Mini