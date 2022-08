Logitech ha da poco lanciato Chorus, un accessorio audio off ear per rafforzare e migliorare la qualità del suono proveniente da Meta Quest 2.

Chorus promette “un audio coinvolgente e ultra realistico”

Chorus è il nuovo dispositivo audio di Logitech, si “avvolge” intorno al visore VR di Meta ed è dotato di due altoparlanti; l’utente ha facoltà di ruotare queste componenti per trovare il giusto posizionamento.

Il volume di Chorus è controllato direttamente dal bilanciere del volume di Quest 2, il dispositivo inoltre viene alimentato direttamente dalla porta USB-C del visore che mantiene dunque le cuffie sempre cariche. L’azienda dichiara inoltre che il dispositivo è dotato di driver personalizzati, in grado di offrire sia i “momenti più grandi che i dettagli più piccoli nel metaverso”.

Chorus, come ogni prodotto, ha dei pro e dei contro: è positivo il fatto che possa fornire una qualità del suono migliore e più realistica, considerando inoltre il suo design consente di utilizzare il visore in maniera più sicura rispetto all’ambiente circostante. Proprio in riferimento all’ambiente circostante si presenta uno dei principali punti negativi, ovvero la scarsa privacy durante l’utilizzo e la possibilità di disturbare le persone che si trovano nelle vicinanze.

Se volete dunque aumentare l’immersività durante l’utilizzo del vostro Meta Quest 2, potete valutare l’acquisto di Chorus al prezzo di 99,99 euro direttamente sul sito ufficiale del produttore, dove si trova attualmente in preordine.

