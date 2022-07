Si chiama Aurora Collection ed è una nuova serie di accessori lanciata da Logitech G per gli appassionati di videogame di ogni sesso: il produttore, infatti, ci tiene a mettere in risalto che questi nuovi prodotti sono “gender inclusive”.

In sostanza, a dire di Logitech G questa serie di accessori “è stata progettata per essere inclusiva di genere, non esclusiva di genere, per soddisfare i bisogni e i desideri delle donne gamer e allo stesso tempo fare appello a tutte gli utenti che cercano un design giocoso e un’esperienza curata”.

L’Aurora Collection si caratterizza per un linguaggio estetico e di design distintivo, consentendo anche la personalizzazione attraverso varie opzioni di colore, il tutto senza farsi mancare le tecnologie avanzate in ambito gaming di Logitech G, come la tecnologia wireless ad alte prestazioni LIGHTSPEED e la tecnologia del microfono Blue VO!CE.

I nuovi accessori gaming di Logitech G

La serie Aurora Collection include i seguenti prodotti:

Cuffia con microfono wireless per gaming G735 (trovate la pagina dedicata sullo store ufficiale, ove è disponibile a 239,99 euro), studiata per massimizzare il comfort per tutti i giocatori, inclusi quelli con una dimensione della testa più piccola; è disponibile anche su Amazon

(trovate la pagina dedicata sullo store ufficiale, ove è disponibile a 239,99 euro), studiata per massimizzare il comfort per tutti i giocatori, inclusi quelli con una dimensione della testa più piccola; è disponibile anche su Amazon Tastiera gaming G713 (disponibile sullo store ufficiale a 174,99 euro) e Tastiera gaming wireless G715 (disponibile sullo store ufficiale a 208,99 euro), create per offrire il massimo comfort grazie al morbido supporto per i polsi; il modello con cavo è disponibile anche su Amazon

(disponibile sullo store ufficiale a 174,99 euro) e (disponibile sullo store ufficiale a 208,99 euro), create per offrire il massimo comfort grazie al morbido supporto per i polsi; il modello con cavo è disponibile anche su Amazon Mouse gaming wireless G705 , pensato per il comfort e il controllo e disegnato per le mani più piccole e forte delle tecnologie LIGHTSPEED e LIGHTSYNC RGB e tecnologia gaming avanzata (disponibile sullo store ufficiale a 103,99 euro)

, pensato per il comfort e il controllo e disegnato per le mani più piccole e forte delle tecnologie LIGHTSPEED e LIGHTSYNC RGB e tecnologia gaming avanzata (disponibile sullo store ufficiale a 103,99 euro) otto nuovi piccoli accessori come il poggiapolsi a forma di nuvola, il ciondolo con cavo e la custodia per il trasporto a forma di cuore

Logitech G, infine, ci tiene a sottolineare che, come tutti gli altri prodotti gaming dell’azienda, l’intera Aurora Collection è certificata carbon neutral, con grande attenzione per la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.