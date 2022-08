Nella giornata di ieri Google ha annunciato la disponibilità del piano Individual di Google Workspace in nuovi mercati, compreso quello italiano. A distanza di più di un anno dal lancio della formula in abbonamento Individual, inizialmente riservata agli Stati Uniti e a una manciata di altri mercati, Big G rende disponibile a un maggior numero di utenti quella che vuole essere una soluzione pensata per facilitare il lavoro delle piccole imprese e imprenditori.

In Italia costa 8,99 euro al mese e offre una serie di funzionalità che spaziano diversi ambiti e servizi: dalle videochiamate estese di Google Meet alle funzioni extra per programmare gli appuntamenti con Google Calendar, fra le altre cose. Ecco tutto quello che c’è da saper sul nuovo piano Google Workspace Individual.

Cos’è e a che serve Google Workspace Individual

Google Workspace Individual è un pacchetto disponibile in abbonamento che offre una serie di funzioni aggiuntive utili per chi gestisce un’azienda, per imprenditori e piccole imprese che desiderano beneficiare di opzioni fatte apposta per rendere più semplice e svelto il lavoro di tutti i giorni. La primavera scorsa Google aveva annunciato proprio per Google Workspace una serie di importanti novità che andavano a rendere più efficaci e utili le principali applicazioni lavorative di Casa Mountain View.

Ne sono un esempio le reazioni “in meeting” con cui gli utenti che partecipano a una videoconferenza su Google Meet possono fornire dei feedback in tempo reale, la rinnovata integrazione fra quest’ultima e la suite di produttività composta da Documenti, Presentazioni e Fogli, la possibilità di trasmettere le riunioni in streaming di Meet su YouTube, l’estensione a fino a un massimo di 100 mila partecipanti del live streaming, e altro ancora. Ma per una panoramica completa delle novità annunciate vi invitiamo a consultare questo nostro articolo riassuntivo.

Ma cosa offre in più il piano Google Workspace Individual rispetto al consueto parco di funzioni disponibili gratuitamente? A questa domanda risponde proprio Google con un elenco reperibile nella pagina dedicata alla formula d’abbonamento in questione, che sottolinea in primis la disponibilità delle videochiamate estese e coinvolgenti di Google Meet (dalla durata massima di 24 ore) con in più funzionalità avanzate come la registrazione delle chiamate, la cancellazione del rumore, i sondaggi, la possibilità di partecipare via smartphone, i gruppi di lavoro e le alzate di mano per chiedere parola.

Altro punto riguarda la programmazione degli appuntamenti su Google Calendar, più completo con la possibilità di includere le informazioni sulla propria disponibilità, oltre all’inserimento automatico di prenotazioni e promemoria via email. il Piano Google Workspace Individual facilita anche la comunicazione con i clienti della propria azienda con invii multipli di newsletter e promozioni e comprende anche un servizio di assistenza in tempo reale. Ma col passare del tempo il pacchetto di funzioni si arricchirà ulteriormente. Google sottolinea infatti che presto i clienti avranno la possibilità di aggiungere le firme digitali direttamente su Google Documenti e altro ancora.

Il prezzo e la prova gratuita

Comunque, il piano Google Workspace Individual costa 8,99 euro al mese ma è possibile provarlo gratuitamente per 14 giorni, opzione annullabile in qualsiasi momento ma al termine della quale verrà addebitata automaticamente tale mensilità.

Per attivarlo o per saperne di più questa è la pagina web relativa da consultare.

