Nei giorni scorsi è arrivato un importante annuncio per gli utenti di Google Workspace: il colosso di Mountain View ha pensato bene di sfruttare più frecce del proprio arco aprendo alla possibilità di trasmettere il live streaming degli eventi Google Meet tramite YouTube.

Eventi Google Meet live su YouTube: tutti i dettagli della novità

La comodità della novità annunciata è subito evidente: una volta che tale possibilità sia stata attivata dall’amministratore, gli utenti Google Workspace avranno la possibilità di trasmettere pubblicamente il live streaming degli incontri di Google Meet servendosi della piattaforma YouTube. Questa nuova funzione risulta particolarmente utile ogniqualvolta si abbia la necessità di trasmettere informazioni ad un pubblico vasto ed esterno all’organizzazione di appartenenza, che così facendo ottiene anche il vantaggio ulteriore di poter mettere in pausa la presentazione, di riprodurla nuovamente in caso di necessità, o ancora di vederla in un secondo momento.

Al fine di iniziare un live streaming, è sufficiente entrare in Meet, spostarsi in Activities panel > Live Streaming e selezionare il proprio canale dalla lista proposta. A questo proposito, Google fa notare che, per poter avviare una trasmissione in diretta, è necessario che il canale YouTube sia stato precedentemente approvato (l’approvazione può richiedere fino a 24 ore dalla presentazione della richiesta, per maggiori dettagli potete visitare la pagina di supporto a questo link).

Roll out e disponibilità

Alla luce di quanto detto, è evidente come la novità sia rilevante sia dal punto di vista degli amministratori che da quello degli utenti finali. Come detto in apertura, infatti, sono proprio gli amministratori a poter attivare o disattivare la funzione in discorso (maggiori dettagli a questo link). Per gli utenti con sottoscrizioni Workspace Individual e Google One la funzione sarà attiva e disponibile in maniera automatica.

Per quanto riguarda il roll out del live streaming degli eventi Google Meet su YouTube, una prima fase (“Rapid Release domains”) è partita il 21 luglio e dovrebbe essere ormai completa; per tutti gli altri, il rilascio graduale inizierà dal 25 luglio.

La novità, come specificato in sede di annuncio, sarà disponibile/non disponibile per i seguenti gruppi di utenti:

Available to Google Workspace Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade customers

to Google Workspace Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade customers Available to Google Workspace Individual users

Available to Google One Premium plan members in select countries

Not available to Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Standard, Education Fundamentals, Frontline, and Nonprofits, as well as legacy G Suite Basic and Business customers.

