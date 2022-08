A partire da oggi, 18 agosto, e fino alle 23:59 del prossimo 31 agosto 2022 è possibile usufruire di un coupon piuttosto interessante che sconta del 20% i prodotti di Xiaomi. Chi promuove l’offerta è eBay, nel cui catalogo sono presenti un sacco di prodotti di vario genere compatibili con questa promozione, nota come Xiaomi Days.

Visto che su TuttoAndroid.net ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato focalizzato sugli smartphone, in questa sede ci andiamo ad occupare di tutti gli altri prodotti del variegato ecosistema di Xiaomi, puntando ovviamente sulle occasioni più ghiotte. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo a scoprire le offerte migliori su cui puntare, che riguardano cuffie, smartband (come quella in copertina), robot aspirapolveri, e tanto altro.

Xiaomi Days: le migliori offerte e come funziona

Come ottenere il 20% di sconto: le cose da sapere

Per prima cosa c’è da sapere che lo sconto del coupon in questione (XIAOMIFESTAGO22) è del 20%, valido su una spesa minima di 15 euro e con tetto massimo di 75 euro, utilizzabile 2 volte per ogni utente (quindi lo sconto massimo ottenibile è di 150 euro). Tale buono sconto è valido solo sui prodotti inclusi nella promozione di eBay Xiaomi Days (che vi indichiamo a seguire), disponibile da oggi e fino alle 23:59 del 31 agosto 2022, come anticipato.

Per utilizzarlo basta inserire il coupon XIAOMIFESTAGO22 nel campo dedicato di eBay prima di effettuare il pagamento. Tutto qua. Quindi, prima che le scorte esauriscano, andiamo a scoprire insieme i prodotti compatibili con l’offerta (sia di Xiaomi che dei marchi che fanno parte del gruppo) che vale la pena considerare.

Le migliori offerte degli Xiaomi Days

Queste erano solo alcune delle offerte degli Xiaomi Days di eBay compatibili con il coupon XIAOMIFESTAGO22, in vigore fino al prossimo 31 agosto 2022. Tutti gli altri prodotti in offerta li trovate nel link in fondo, ma nel mentre vi ricordiamo che potete restare aggiornati sulle migliori occasioni sulla tecnologia iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato prezzi.tech: ecco il link diretto.

Tutti i prodotti in offerta compatibili con gli Xiaomi Days di eBay (fino al 31 agosto)

In copertina Xiaomi Smart Band 7, che abbiamo recensito qui

Forse ti sei perso: Via al Black to School di MediaWorld: computer scontati e Gift Card regalate