Netflix ha in programma di lanciare un piano economico supportato dalla pubblicità per attirare nuovi clienti, tuttavia potrebbero esserci delle limitazioni per chi deciderà di usufruire del servizio pagando di meno.

Nel codice dell’app di Netflix sono state individuate delle prove del fatto che la piattaforma non intende permettere la visione offline dei contenuti agli utenti con l’abbonamento più economico supportato dalla pubblicità.

I download non saranno disponibili per il piano low-cost di Netflix

Come riportato da Bloomberg, lo sviluppatore Steve Moser ha trovato nel codice dell’app Netflix le prove che i download non saranno disponibili per il piano low-cost, quindi l’unica modalità di visione dei contenuti sarà in streaming per chi sceglierà questo abbonamento.

All’inizio di quest’anno un portavoce della società ha affermato che il livello più economico supportato dalla pubblicità non avrebbe offerto tutte le funzionalità dei livelli superiori per stimolare gli abbonati al piano low-cost a passare a un livello superiore prima o poi.

Inoltre Netflix a suo tempo lanciò la funzionalità offline più che altro per supportare i mercati emergenti dove la qualità della connessione Internet non era sufficiente per offrire un’esperienza di buon livello.

Il nuovo piano economico di Netflix dovrebbe essere lanciato nel 2023, ma bisognerà vedere se avrà successo o se sarà un fallimento come i giochi sulla piattaforma.

