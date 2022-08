Gli abbonati al piano RTX 3080 del servizio GeForce NOW da oggi non hanno più bisogno di un’app per giocare al massimo delle potenzialità, poiché NVIDIA sta rilasciando un aggiornamento che permette di giocare in risoluzione 1440p a 120 FPS sui browser Google Chrome e Microsoft Edge.

L’abbonamento GeForce NOW RTX 3080 lanciato da NVIDIA lo scorso anno offriva già il gioco in streaming con risoluzione fino a 1440p e 120 FPS su PC e Mac o 4K HDR a 60 FPS su NVIDIA Shield TV attraverso le rispettive app dedicate, ma la versione Web era limitata a 1080p a 60 FPS.

Da oggi è invece possibile giocare a 1440p e 120 FPS anche sulla versione Web di GeForce NOW, grazie alle nuove opzioni disponibili nel menu delle impostazioni.

Il supporto per risoluzioni e frame rate più elevati nei browser Edge e Chrome rende ancora più accessibile il piano RTX 3080 in quanto non è richiesta l’installazione di app. Basta aprire uno dei due browser su PC o Mac, andare su play.geforcenow.com e selezionare le nuove risoluzioni e frequenze di aggiornamento dal menu delle impostazioni.

GeForce NOW aggiunge altri 6 giochi alla libreria

Inoltre il servizio GeForce NOW questa settimana si arricchisce di altri 6 giochi che vanno ad aggiungersi al vasto catalogo di titoli giocabili in streaming. Ecco le novità.

Thymesia (nuova uscita su Steam, 18 agosto)

(nuova uscita su Steam, 18 agosto) Century: Age of Ashes (Steam)

(Steam) Clanfolk (Steam)

(Steam) Coromon (Steam)

(Steam) HYPERCHARGE: Unboxed (Steam)

(Steam) Phoenix Point (Epic Games Store)

