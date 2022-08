In questi giorni, Microsoft sta finalmente rilasciando una novità per gli utenti di Windows 11 già anticipata nei mesi addietro: le notifiche per i widget nella barra delle applicazioni, che ne rendono l’esperienza d’uso meno statica e più interattiva.

Nelle ultime settimane avevamo parlato del colosso di Redmond per raccontarvi della rinfrescata data a OneDrive in occasione del suo quindicesimo compleanno e per novità e fix delle ultime build Dev e Beta. In questa sede riapriamo un argomento già affrontato, ma di grande interesse per gli utenti del sistema operativo.

Windows 11: notifiche per i widget nella barra delle applicazioni

Come si accennava in apertura, questa settimana Microsoft ha dato il via al roll out delle notifiche di sistema per i widget nella barra delle applicazioni di Windows 11, a partire da quello del meteo, che fin dalla sua recente reintroduzione era rimasto essenzialmente statico.

Tutti gli utenti di Windows 11 inizieranno a scorgere la novità già in questi giorni — i meno fortunati nelle prossime settimane —, come opportunamente segnalato sul sito ufficiale. A rendere possibile l’implementazione della nuova funzione è un aggiornamento del Windows Web Experience Pack, che sta alla base dei widget di Microsoft. Nella maggior parte dei casi, tale aggiornamento verrà installato tramite il Microsoft Store in maniera automatica, ma è comunque possibile fare riferimento a questo link per provvedere manualmente.

Le notifiche si presentano sotto forma di animazioni in tempo reale sulla barra delle applicazioni che — come spiega Microsoft — sono espressamente pensate per portare all’attenzione dell’utente contenuti come notizie particolarmente rilevanti (sport, finanza e breaking news). La comodità della funzione è presto detta: gli utenti possono vedere a colpo d’occhio molte più informazioni aggiornate in tempo reale, senza dover neppure eseguire un click e, in caso di mancata interazione, dopo qualche istante viene mostrato di nuovo il meteo. Di seguito potete vedere degli screenshot esemplificativi di Tom Warren di The Verge.

Di negativo c’è che, con la taskbar accentrata, tali notifiche possono essere fonte di distrazione per l’utente; inoltre non è ancora ben chiaro se/come si possa procedere per disattivarle o per personalizzarle (per tenere attive solo quelle di proprio interesse).

