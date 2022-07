Il team di Microsoft non è ancora evidentemente soddisfatto della taskbar di Windows 11, tant’è che sta attualmente conducendo dei test per tornare a ritoccarne la UI, a partire dal probabile (gradito) ritorno della barra di ricerca alla quale gli utenti si erano tanto abituati a partire da Windows 10 e passando per i badge di notifica nella sezione della barra delle applicazioni dedicata ai widget.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato parecchio delle vicende del colosso di Redmond, dai possibili tempi di attesa (brevi) di Windows 12 alle funzioni di editing fotografico di Microsoft Edge, passando per la divisione dei canali Insider Beta e per l’aggiornamento di Windows Subsystem for Android, senza dimenticare le voci di corridoio su Surface Go 4. Nel caso in cui foste rimasti indietro su qualcuna di queste novità, potete rimediare tramite i link precedenti, ma adesso andiamo a vedere come il team di Microsoft medita di trasformare la barra delle applicazioni di Windows 11.

Barra delle applicazioni di Windows 11

Possibile ritorno della barra di ricerca

Allo stato attuale, la barra delle applicazioni di Windows 11 mette a disposizione soltanto un piccolo collegamento alla funzione di ricerca (che può persino essere disattivato, lasciando però l’icona della lente d’ingrandimento — così facendo, inutile — al proprio posto). Con ogni evidenza, la UI attuale non incontra la soddisfazione neppure del team del colosso di Redmond, che infatti sta testando tre possibili nuove impostazioni grafiche della stessa funzione per la barra delle applicazioni di Windows 11.

Come potete vedere nella seguente immagine ufficiale, proveniente dalla Windows 11 Insider Preview Build 25158, approdata ieri nel Dev Channel, una delle soluzioni consiste in un semplice tasto di ricerca, ma più grande rispetto a quello attuale e con un’icona ridisegnata; le restanti due, invece, consistono in una barra di ricerca più grande o più piccola.

Adesso a Microsoft non resta che raccogliere i feedback degli utenti ed eventualmente decidere quale soluzione rendere disponibile per tutti. Dal momento che si tratta di un test, è bene precisare che al momento non ci sono garanzie sull’effettivo rilascio della novità.

Badge di notifica per i widget

Del possibile ritorno della barra di ricerca vi avevamo già accennato il mese scorso, quando vi avevamo parlato della volontà di Microsoft di rendere i contenuti della barra delle applicazioni di Windows 11 più dinamici.

In questa evoluzione in senso dinamico sono i widget a giocare un ruolo primario e, dopo il recente ritorno di quello del meteo, l’ultima novità in test attiene ai badge di notifica: le notifiche sono espressamente pensate per portare all’attenzione dell’utente contenuti come notizie particolarmente rilevanti; i badge si presentano con una grafica simile a quelli dell’Action Center sulla destra della barra delle applicazioni. La spiegazione di Amanda Langowski, capo del programma Windows Insider, parla di un banner che, all’apertura del pannello dei widget, fornisce maggiori informazioni sulla provenienza della notifica.

In attesa di comprendere meglio il concreto funzionamento della novità in discorso, è comunque prevedibile (rectius auspicabile) che gli utenti non interessati potranno disattivarla.

Altre novità

Messe da parte le novità in test per la UI, Microsoft sta sfruttando il Dev Channel anche per sottoporre alla prova dei Windows Insiders la nuova app Camera di Windows 11, ora rinnovata graficamente per adeguarsi al resto del sistema operativo e dotata di funzioni come la scansione di QR code e codici a barre.

Tra gli altri test in corso si segnala anche quello del nuovo Media Player, che porta con sé la possibilità di copiare CD in file AAC, WMA, FLAC e ALAC.

Per maggiori dettagli sulla Windows 11 Insider Preview Build 25158 (inclusa la lista completa dei fix e dei problemi noti), potete fare riferimento a questo link, mentre per l’app Camera e il Media Player potete visitare questa pagina.

