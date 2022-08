Nella giornata di ieri, 9 agosto 2022, OneDrive ha spento 15 candeline e Microsoft ha colto l’occasione, tramite un lungo post sul blog ufficiale della propria suite Microsoft 365, per ringraziare gli utenti che in questi anni hanno utilizzato la sua piattaforma per l’archiviazione in cloud oltre che per illustrare tutte le novità che verranno introdotte all’interno del servizio.

In sostanza, Microsoft ha voluto fare un regalo a OneDrive per il suo quindicesimo compleanno, ridisegnando completamente la versione web del servizio, per renderlo più adatto possibile alle esigenze specifiche di ciascun utente.

OneDrive fa 15 anni e si appresta a diventare tutto nuovo

Era il lontano 2007 quando Microsoft lanciava Windows Live SkyDrive, modificato ed evoluto corposamente negli anni fino a diventare il OneDrive che tutti abbiamo conosciuto finora, una piattaforma per l’archiviazione in cloud tra le più diffuse a livello globale, oltre ad essere quella predefinita dei servizi Microsoft e dei computer dotati di sistema operativo Windows (vi rimandiamo alla nostra guida per scoprire le migliori piattaforme per l’archiviazione in cloud)

In occasione del quindicesimo compleanno di OneDrive, Microsoft ha annunciato una profonda riprogettazione della versione web del proprio client per l’archiviazione in cloud, con l’obiettivo di renderlo più versatile e capace di adattarsi alle specifiche esigenze di qualsiasi utilizzatore.

Microsoft parte ridisegnando la “OneDrive Home”

Il primo punto all’ordine del rinnovamento è proprio quello legato alla profonda riprogettazione dell’esperienza utente fornita dalla schermata iniziale di OneDrive: il team di sviluppo ha ridisegnato questa specifica parte della piattaforma, per aiutare gli utenti a riprendere facilmente il lavoro da dove era stato interrotto o per recuperare, eventualmente, ciò che si è perso nei momenti di assenza.

Nella nuova schermata iniziale, a colpo d’occhio, verranno mostrati sia i file più rilevanti che i file più recenti, elencati assieme agli aggiornamenti delle attività, una modifica essenziale nel paradigma del lavoro ibrido, in modo che l’utente possa assegnare rapidamente le priorità alle cose da fare.

Anche la schermata Recenti verrà modificata, per consentire di recuperare immediatamente tutti i file su cui si deve lavorare all’inizio della giornata lavorativa: è stata introdotta una funzionalità che permette di filtrare i file per tipologia (tra documenti di Word, presentazioni di Power Point, fogli di calcolo di Excel e documenti in PDF), implementata graficamente come carosello di pulsanti collocato sopra l’elenco dei file recenti.

OneDrive viene arricchito con nuovi strumenti di collaborazione che consentiranno ai membri dei team di lavoro di commentare all’interno di thread, di menzionare altri colleghi, di evidenziare alcune modifiche apportate ai vari file condivisi e di creare documenti da condividere in tempo reale. Il centro di tutti questi strumenti di collaborazione sarà la nuova colonna Attività che mostrerà le modifiche e i commenti più recenti, ma non letti, sui documenti condivisi. Questa colonna sarà presente anche nella vista “i miei file”.

La schermata iniziale di OneDrive si arricchisce infine della nuova sezione accesso rapido che consente di avere sempre sotto controllo i file a cui si lavora continuamente o, addirittura, intere raccolte di documenti.

Arrivano nuove esperienze di condivisione, mutuate da altri servizi Microsoft

Microsoft ha lavorato per rendere l’esperienza di gestione dei file più coerente e intuitiva tra i propri servizi OneDrive, Microsoft Teams e SharePoint: quando il più recente aggiornamento della piattaforma per l’archiviazione in cloud sarà finalmente arrivato, gli utenti potranno usare similmente i servizi sopracitati, visto che condivideranno un meccanismo di navigazione tra i file simile e intuitivo.

All’interno del lungo post sul blog Microsoft 365 di cui abbiamo parlato in apertura, il colosso di Redmond ha anche evidenziato altre modifiche recenti apportate a OneDrive, sempre comune ad altri servizi della casa come Teams o ad altre parti della suite Microsoft 365.

Su dispositivi mobili, infine, OneDrive sta attualmente testando la funzionalità “Racconto fotografico”, un nuovo modo pensato per consentire agli utenti di condividere le foto presenti nella libreria di OneDrive con familiari e amici, all’interno di un feed privato accessibile unicamente tramite inviti; si tratta di una funzionalità rilasciata in anteprima all’inizio dello scorso mese di luglio ma il gigante statunitense prevede di distribuirla a livello globale entro la fine del 2022, partendo dagli Stati Uniti.

Quando arriverà la nuova esperienza utente di OneDrive?

La nuova OneDrive Home, destinata al client web della piattaforma di archiviazione in cloud del colosso di Redmond, sarà disponibile nei prossimi mesi: almeno in un primo momento, verrà implementata unicamente per gli utenti in possesso di un account aziendale o per gli utenti degli istituti di istruzione (scuole e università).

Non è chiaro al momento se la nuova esperienza utente di OneDrive verrà successivamente estesa anche agli utenti che non sono in possesso di un account aziendale o legato ad un istituto d’istruzione.

